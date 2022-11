Uống cà phê thấy các dấu hiệu này cần dừng ngay

(PLO)- Bủn rủn chân tay, tim đập nhanh, chóng mặt... là các dấu hiệu cơ thể cảnh báo bạn đang nạp quá nhiều cà phê vào cơ thể.

Mới đây, thông tin từ một Bệnh viện tại TP.HCM cho biết đã tiếp nhận nam thanh niên 22 tuổi bị “say” cà phê ngã xuống đường, và nhập viện trong tình trạng mất ý thức, gồng cứng toàn thân, mắt lờ đờ, tim đập nhanh, hoang tưởng…

Sau 3 giờ cấp cứu giúp đào thải chất caffein ra khỏi cơ thể, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại. Theo bệnh nhân này, anh có thói quen uống 5 ly cà phê mỗi ngày và làm việc, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên lần này sau khi uống 3 ly cà phê rồi đi giao hàng bằng xe máy thì tim đập nhanh, cơ tay chân cứng và mất ý thức ngã ra đường.

Sự trên đã được các chuyên gia y tế lên tiếng khuyến cáo về mức độ sử dụng cà phê trong ngày. Theo đó, mặc dù cà phê chứa chất thúc đẩy tâm trạng, giúp tăng hiệu suất tinh thần và công việc nhưng chuyên gia y tế lưu ý, mỗi ngày chúng ta chỉ nên uống 1- 2 ly.

Cùng với đó, nếu cơ thể gặp các triệu chứng dưới đây khi uống cà phê, thì bạn nên ngưng thức uống này ngay lập tức, theo Eat this, not that.

Run rẩy, bồn chồn, hoa mắt chóng mặt

Caffeine có trong cà phê có thể gây kích thích hệ thần kinh trung ương gây ra cảm giác bồn chồn lo lắng và làm tăng nhịp tim.

Do đó khi uống cà phê và gặp các dấu hiệu trên, tốt nhất bạn nên dừng thức uống này lại, và uống nhiều nước lọc để đào thải caffeine ra ngoài cơ thể nhanh nhất có thể.

Đau bụng, tiêu chảy

Uống nhiều hơn 2 – 3 cốc cà phê mỗi ngày, cũng có thể khiến bạn đối mặt với những cơn đau bụng, tiêu chảy.

Mất ngủ, đau đầu

Caffeine khi vào cơ thể có thể lưu lại trong chúng ta 14 giờ, trung bình thời gian tác dụng kéo dài khoảng 6 giờ sau khi sử dụng. Chính vì thế, khi bạn liên tục mất ngủ hoặc đau đầu sau khi sử dụng cà phê, thì đã đến lúc bạn loại bỏ thức uống này, để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trào ngược dạ dày

Theo tờ Eat this, not that, chuyên gia y tế Kylie Ivanir, Giám đốc điều hành trung tâm dinh dưỡng Within Nutrition cho biết, caffeine trong cà phê có thể gây ra các triệu chứng trào ngược axit vì nó có tác dụng làm giãn cơ vòng thực quản, gây trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Chính vì thế những người mắc các chứng bệnh dạ dày, hoặc khi uống cà phê gặp phải các cơn đau về dạ dày nên tạm dừng uống chúng.

Kinh nguyệt không đều

Chuyên gia dinh dưỡng Abby Vichill của Viện dinh dưỡng FWDFuel Sports Nutrition cũng chỉ ra một trong những dấu hiệu cơ thể cảnh báo bạn đang uống quá nhiều cà phê là kinh nguyệt không đều. Điều này thực sự không phải là tín hiệu tốt cho phụ nữ.

Làm gì khi bị say cà phê? "Một giải pháp khá đơn giản, khi say cà phê cần uống nhiều nước lọc vì chất cafein ngấm vào máu rất nhanh nhưng lại dễ hòa tan trong nước và bài tiết qua nước tiểu. Vì thế uống nhiều nước sẽ giúp pha loãng cũng như bài tiết nhanh chất độc này". PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện Khoa học công nghệ và thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

HẠ QUYÊN