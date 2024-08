Va chạm ô tô, nữ công nhân tử vong trên đường đi làm 15/08/2024 12:54

Đến trưa 15-8, Công an TP Tân An (Long An) vẫn đang phối hợp cùng lực lượng Phòng CSGT Công an Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe ô tô 7 chỗ làm một nữ công nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ công nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào 6h cùng ngày, chị H.T.N (43 tuổi, ngụ xã Nhị Thành huyện Thủ Thừa, Long An) là nữ công nhân khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) điều khiển xe máy 62G1- 197.86 đi làm trên quốc 1 theo hướng Long An đi Tiền Giang.

Khi vừa qua nút giao thông Vành Đai TP Tân An và Quốc lộ 1 thuộc Phường Khánh Hậu, TP Tân An thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ do nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ việc khiến chị N cùng xe máy té ngã, chị N tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra tài xế ô tô 7 chỗ đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Tân An đã phối hợp lực lượng CSGT Long An bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.