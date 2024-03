Sáng 22-3, xe ben 62C-115.25 do tài xế Phan Văn Quốc (34 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) điều khiển, lưu thông đến ngã ba giao giữa đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ trung niên điều khiển chạy phía trước.

Hiện trường người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ té xuống đường, bị cuốn vào gầm xe ben tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng Công an xã Hựu Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà NTN (68 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức).

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đức Hòa phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có mặt để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

