Vào khoảng 7h30 sáng 31-10, xe container BKS 51C-640.25 lưu thông trên đường tỉnh 825, khi đi ngang cổng Khu công nghiệp Tân Đức, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa (Long An) thì bất ngờ va chạm với xe đạp do bà N.T.V (57 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến bà V té ngã xuống đường bị bánh xe container cán qua người vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm buổi sáng, công nhân đi làm nhiều nên giao thông qua khu vực bị ùn tắc, phương tiện di chuyển chậm gặp nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Đức Hòa, có mặt hiện trường điều tiết giao thông, thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

HUỲNH DU