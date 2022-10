Vai trò của doanh nhân ngày càng được khẳng định

(PLO)- Các chuyên gia nhìn nhận, đội ngũ doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế tại TP.HCM.

Sáng 28-10, Khối thi đua 5 - UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Doanh nhân trong hội nhập phát triển và xây dựng Thành phố” nhân kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2022).

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, Khối trưởng khối thi đua 5 năm 2022, cho biết năm 2021 dù chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh COVID-19, nhưng TP vẫn dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 27,68% cả nước) và số vốn đăng ký mới (chiếm 31,39% cả nước).

Trong chín tháng đầu năm 2022, kinh tế TP tăng trưởng 9,71% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách gần 350.000 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn TP.HCM ước tăng 9,44% so với cùng kỳ.

“Kết quả này có được là nhờ những quyết sách, chủ trương hỗ trợ DN của Chính phủ, của TP, cùng với đó là sự quyết tâm, nỗ lực của các doanh nhân trong việc khắc phục hậu quả do dịch bệnh, khó khăn khách quan do thị trường thế giới biến động”- bà Trung nói.

Ông Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, nhìn nhận vai trò của doanh nhân trong xã hội ngày càng được khẳng định. Điều này thể hiện rõ nét qua Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ doanh nhân TP đã là lực lượng quan trọng, không ngừng lớn mạnh và có đóng góp lớn cho nền kinh tế của TP.

“Điều này càng được thấy rõ hơn trong đại dịch COVID-19. Những hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của DN, doanh nhân vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19, quỹ vaccine, hỗ trợ chăm lo đời sống công nhân, người lao động… góp phần tích cực cùng TP trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh”- ông Hoàng chia sẻ.

Ông Trần Hoàng cho biết đã nhận được 24 bài tham luận của các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu,... Các ý kiến đều thống nhất về vai trò vị trí của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế TP.

“Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ và nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân TP.HCM trong tình hình mới và xây dựng bản sắc văn hóa đặc trưng của doanh nhân TP trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh”- ông Hoàng nói.

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nhân đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý, những đề xuất kiến nghị về môi trường đầu tư, về cơ chế chính sách… để các DN có cơ hội thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, chăm lo lực lượng lao động, cũng như đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển của TP và đất nước.

Vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Theo ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, báo chí có vai trò quan trọng quá trình phát triển của DN. Đơn cử, khi DN gặp vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục, việc phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí sẽ giúp thông tin kiến nghị đến được với nhiều người đọc hơn. “Trung bình mỗi báo có từ vài nghìn đến vài trăm nghìn lượt đọc, nếu tính cả tám cơ quan báo chí của Khối thi đua 5, tôi nghĩ thông tin đó sẽ đến được cả triệu người đọc; chỉ cần 2% trong số lượng người đọc đó phản ánh lại thì chúng ta sẽ nhận được cả ngàn ý kiến.” - ông Phước nói. Bên cạnh đó, ông Phước nhìn nhận cả cơ quan báo chí TP nói chung và cơ quan báo chí ở Khối thi đua 5 nói riêng đều là cơ quan của Đảng, Nhà nước và có vai trò đồng hành cùng các cơ quan DN và doanh nhân TP trong tiến trình hội nhập, phát triển.

BẢO PHƯƠNG