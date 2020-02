Đại diện Lương Hoàng Anh đã lên làm việc với Sở vụ tỏi Lý Sơn

9 giờ sáng 14-2, đại diện pháp luật của chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã đến trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc về vụ thông tin tỏi ở đảo Lý Sơn theo lời mời của thanh tra sở này.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết: “Bà Lương Hoàng Anh đã uỷ quyền cho đại diện pháp luật lên làm việc với sở theo giấy mời của thanh tra sở liên quan đến thông tin tỏi ở đảo Lý Sơn. Sau trao đổi giữa đại diện pháp luật của bà Lương Hoàng Anh và thanh tra sở, hai bên đi đến buổi làm việc kế tiếp vào tuần sau. Bởi có những thông tin cần phải xác định từ chính bà Lương Hoàng Anh”.



Thông tin từ chủ tài khoản Lương Hoàng Anh liên quan tới tỏi Lý Sơn. Ảnh: Chụp màn hình Facebook

Trước đó, ngày 12-2, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời đến nhà bà Lương Hoàng Anh tại TP.HCM để mời làm việc vào ngày 14-2 liên quan đến việc đăng tin “tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu”.

Cụ thể, vào ngày 3-2, chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã đăng thông tin “Năm nay toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi Cô Đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này. Mỵ sẽ để 9kg biếu gia đình và bạn thân. Còn lại Mỵ đóng gói 300gr chia cho mỗi người đã đăng kí theo thứ tự từ trên xuống dưới”.

Sau khi chủ tài khoản thông tin, ngày 5-2, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã gửi văn bản mời chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh để làm rõ động cơ, mục đích đối với việc đăng thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn.

Ngày 6-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Cục A05 Bộ Công an phối hợp truy tìm chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh.

Sau khi xác minh, chủ tài khoản này hiện sinh sống tại TP.HCM nên thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời bà Lương Hoàng Anh lên trụ sở sở làm việc vào ngày 14-2.