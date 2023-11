Vắt chanh vào bún, phở khi nóng là gây mất vitamin C?

Vừa qua, trên tờ The India Express (Ấn Độ) có dẫn quan điểm của chuyên gia dinh dưỡng Juhi Kapoor, chia sẻ rằng mọi người nên tránh cho nước cốt chanh vào các món ăn nóng.

Tranh cãi việc nên hay không nên vắt chanh vào bún phở

Nữ chuyên gia này viết trên Instagram rằng: Việc sử dụng chanh thực sự quan trọng trong thói quen nấu ăn hàng ngày của bạn vì chanh chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể bạn cần hàng ngày. Cơ thể của chúng ta không lưu trữ hoặc sản xuất vitamin C, do đó, lượng vitamin C hấp thụ hàng ngày thực sự quan trọng để có sức khỏe tốt và tuổi thọ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vitamin C cực kỳ nhạy cảm với nhiệt và dễ bị phá hủy bởi nhiệt. Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên cho nước cốt chanh hay vắt chanh vào thức ăn vẫn còn nóng, hoặc đang nấu. Thói quen này khiến vitamin C từ chanh bị phá hủy và bạn không thể nhận được đầy đủ lợi ích.

Cũng theo tờ báo này, Tiến sĩ Sawinder Kaur, phó trưởng khoa, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Lovely Professional cũng đồng quan điểm với vị chuyên gia trên.

Theo TS Sawinder Kaur, vitamin C hay axit ascorbic là một loại vitamin nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng. Sự phân hủy vitamin C có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp tới 30°C và cao nhất ở nhiệt độ từ 85-95°C tùy theo thời gian tiếp xúc. Vitamin này cũng hòa tan trong nước và thường tan trong nước nấu ăn. Vì thế, bà lưu ý, việc cho chanh vào thức ăn nóng có thể gây phá hủy vitamin và hoạt động enzyme của nó.

Dẫu vậy, dưới thông tin bài viết này, nhiều người tiêu dùng cho rằng việc vắt chanh vào các món nóng như phở, bún không ảnh hưởng gì tới dinh dưỡng và còn làm tăng hương vị món ăn.

Chị Thanh Hương (TP.HCM) cho biết: "Vắt chanh khi ăn các món nước là thói quen ăn uống của người Việt từ xưa tới nay, để tăng hương vị, nên tôi cho rằng không có gì là thói quen ăn uống sai lầm cả".

Không lo mất vitamin C khi vắt chanh vào bún, phở nóng

Liên quan đến vấn đề này, ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng nhiều người Việt Nam thường nặng tâm lý báo nước ngoài, khiến họ dễ tin, nhưng không phải thông tin nào cũng đúng. Việc vắt chanh vào phở nóng, bún nóng cũng sẽ khiến một phần vitamin C mất đi. Nhưng quan trọng, chúng ta cho chanh vào bún, phở không phải là để bổ sung vitamin C mà làm tăng hương vị của món ăn.

Để bổ sung vitamin C chúng ta có thể ăn nhiều thực phẩm khác, chứ không riêng gì chanh.

Vắt chanh vào bún, phở khi nóng không làm mất hoàn toàn vitamin C. Ảnh: Bích Trâm

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia thực phẩm cũng nhìn nhận, việc cắt chanh vào phở hay bún nóng có thể sẽ làm vitamin C bay hơi, nhưng không đáng kể và không mất hoàn toàn. Chưa kể, vắt chanh vào các món ăn giàu sắt như bún bò, phở bò còn giúp làm tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể.

