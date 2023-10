VEC muốn tăng phí 4 cao tốc, bao gồm TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 6-10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ vào năm 2024, đối với bốn dự án đường cao tốc do đơn vị này quản lý.

Bốn tuyến đường bộ cao tốc này gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo VEC, quyết định 2323/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, có đưa ra lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm một lần, mức tăng 12%/lần.

Vì vậy, VEC khẳng định việc điều chỉnh tăng phí tới đây hướng đến mục tiêu đảm bảo phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ của doanh nghiệp này.

Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng mức đầu tư 8.579 tỉ đồng, được đưa vào khai thác năm 2011; cao tốc Nội Bài - Lào Cai đầu tư với mức 26.737 tỉ đồng, đưa vào khai thác năm 2014

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổng mức đầu tư 18.058 tỉ đồng, được khai thác vào năm 2014; cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, có mức vốn 26.525 tỉ đồng, đưa vào khai thác năm 2017.

Thống kê của VEC, 9 tháng đầu năm 2023, bốn tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác phục vụ an toàn hơn 45,3 triệu lượt phương tiện, tăng 12,41 % so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe cao nhất với 15,8 triệu lượt, tuy nhiên mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 tuyến, chỉ 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ hai về lưu lượng trên tuyến là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với 15,4 triệu lượt xe, tăng trưởng 9,65% so với cùng kỳ năm trước.