VIDEO: New York hứng động đất mạnh nhất trong nhiều thập niên

Một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã tấn công TP Buffalo, thành phố lớn thứ hai ở bang New York (Mỹ), hôm 6-2. Chính quyền địa phương cho biết trận động đất này mạnh nhất trong khu vực trong 4 thập niên qua, song may mắn không gây thương vong hay thiệt hại, đài CNN đưa tin.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), gần 3.000 cư dân địa phương cảm nhận được trận động đất xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng 6-2 (giờ Mỹ). Tâm chấn trận động đất nằm cách West Seneca (một thị trấn ngoại ô TP Buffalo) 2 km và có độ sâu 3 km.

Thống đốc bang New York - bà Kathy Hochul cho biết trận động đất “không gây thiệt hại nào”. Phó ủy viên Sở An ninh Nội địa và Dịch vụ Khẩn cấp hạt Erie (New York) - ông Gregory J. Butcher cho biết sóng xung kích có thể cảm nhận được ở tận các khu vực phía bắc như Thác Niagara và phía nam như Công viên Orchard.

Kể từ năm 1983, các nhà địa chấn học đã ghi nhận 24 cơn chấn động mạnh hơn 2,5 độ Richter ở khu vực West Seneca, trong đó đợt ngày 6-2 là mạnh nhất. Trận động đất xảy ra sau khi khu vực này vừa hứng chịu một đợt bão tuyết chết chóc khiến 39 người thiệt mạng ở hạt Erie và TP Buffalo thì bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày hơn 132 cm.

Cũng trong ngày 6-2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chưa đầy 12 giờ sau, một cơn dư chấn mạnh 7,5 độ Richter cũng xảy ra ở khu vực này. Số người chết trong thảm hoạ này hiện đã lên tới hơn 7.800 người, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

DƯƠNG KHANG