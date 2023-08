Việt Nam phối hợp di lý 2 tội phạm đặc biệt nguy hiểm về Mỹ

(PLO)- Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ tìm kiếm và bắt giữ hai đối tượng Mỹ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Sáng nay (17-8), Đại sứ quán Mỹ thông tin cho biết Bộ Công an Việt Nam đã thể hiện cam kết hợp tác quốc tế và đảm bảo an ninh công cộng khi phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ tìm kiếm và bắt giữ hai đối tượng Mỹ bị truy nã là Polie Phan và Jaiden Nguyen lần lượt vào ngày 20-6 và 22-6.

Polie Phan bị bắt tại TP.HCM trong khi Jaiden Nguyen bị bắt hai ngày sau đó tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Việc bắt giữ đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch truy bắt chung xuyên quốc gia kéo dài bốn tháng.

Hai đối tượng trên bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ giết người kép ở Houston hồi tháng 1, sau đó bị bắt giữ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Các vụ bắt giữ này cho thấy thành tích nổi bật của Bộ Công an Việt Nam. Bộ Công an đã bắt giữ thành công bốn đối tượng đặc biệt nguy hiểm của Mỹ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Chiến dịch thành công là nhờ các nỗ lực phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau như Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam, Cục Hình sự Bộ Công an phía Nam, Phòng Tội phạm Truy nã Bộ Công an phía Nam, Công an tỉnh Đắk Lắk, Lực lượng Đặc nhiệm truy nã Vùng Vịnh thuộc Cảnh sát Tư pháp Mỹ (Houston), Đội Điều tra Hình sự Sở Cảnh sát Houston, và các phối hợp trong nước do Cục An ninh Ngoại giao (DSS) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Đội Điều tra Hình sự Nước ngoài và Phòng An ninh Khu vực thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Các nỗ lực chung này thể hiện sự hợp tác ngày càng phát triển giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước.

Tổng Lãnh sự Mỹ Susan Burns bày tỏ lòng biết ơn đối với nỗ lực điều tra và sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong việc đảm bảo an toàn cho cả hai quốc gia.

"Chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ Bộ Công an Việt Nam nhằm tìm ra những cá nhân này để họ phải đối mặt với công lý tại Mỹ. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Mỹ đã đảm bảo an toàn hơn cho cả hai nước chúng ta. Tôi hy vọng việc di lý những kẻ thủ ác này sẽ đem lại an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân" - Tổng Lãnh sự Mỹ nhấn mạnh.

Phan Polie (SN 1996) và Nguyen Vu Jaidan (SN 1997), đều mang quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã do tòa án quận, hạt Harris, Texas, Mỹ ban hành ngày 15-3-2023. Lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Intrerpol ban hành ngày 18-4 với tội danh giết người, khung hình phạt là tử hình. Đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi giết hai người tại Mỹ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. Theo Cục Cảnh sát hình sự, hai đối tượng này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm hai hướng khác nhau để lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người lạ, luôn trong tâm thế đối phó, tìm cách chống đối nếu bị bắt giữ. Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, cuối tháng 6, Phòng truy nã, truy tìm khu vực phía Nam phát hiện đối tượng Phan Polie đang lẩn trốn tại địa bàn TP.HCM đã bắt giữ. Tiếp đó, tổ công tác đã phối hợp các đơn vị có liên quan của Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nguyen Vu Jaidan khi đang lẩn trốn tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

MINH TRÚC - VIẾT THỊNH