Việt Nam sẽ tiết kiệm 28 tỉ USD nếu chuyển sang năng lượng tái tạo

(PLO)- Theo dự báo, thời tiết từ trưa đến chiều tối 6-8, khu vực chuyển xấu, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

01/08/2022 16:08

(PLO)- Đầu tháng 8 là cao điểm mùa mưa ở Nam bộ, do đó tại khu vực sẽ xảy ra những cơn mưa to, rất to gây ngập lụt.