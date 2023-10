VP Bá Vương cùng Hà Lê, Win... 'quẩy' hết mình cùng khán giả dưới mưa

Tối 6-9, dưới cơn mưa lớn kéo dài, ca sĩ VP Bá Vươngđã trình diễn các ca khúc trong album W.O.L.F 1 trong khuôn khổ sự kiện Taste of Saigon by artLIVE.

VP Bá Vương trong đêm nhạc đầu tiên sau 8 năm theo đuổi âm nhạc. Ảnh: BTC

Đây là sân khấu showcase đầu tiên trong sự nghiệp cũng là show ra mắt album đầu tay của của nam ca sĩ

Mưa lớn vẫn cháy hết mình

Theo VP Bá Vương, ngay từ chiều anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc thời tiết không ủng hộ, cũng đã chuẩn bị dù. Tuy nhiên, khi cơn mưa kéo dài đã có lúc nam ca sĩ đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến chuyện huỷ show.

Nhưng trước sự yêu thương của khán giả cũng như đồng hành của các nghệ sĩ, nam ca sĩ quyết định "có bao nhiêu chơi bấy nhiêu".

VP Bá Vương đấu tranh tư tưởng và suy nghĩ đến chuyện huỷ show khi trời mưa lớn

"Tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ hát dưới mưa lâu đến như vậy.

Vì mưa, chương trình bị delay, ca sĩ khách mời cũng có show riêng, kịch bản thay đổi... nên đêm nhạc là sự ứng biến của tôi và ê kíp trên sân khấu.

Tôi nghĩ rằng khán giả đang ở đó nhìn mình, dành cho mình sự quan tâm yêu thương, đó chính là sức mạnh" – nam ca sĩ chia sẻ.

VP Bá Vương đã thể hiện 8 ca khúc trong Album W.O.L.F 1 ra mắt vào tháng 11 tới, dưới cơn mưa nặng hạt và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Album W.O.L.F 1 gồm 8 ca khúc là 8 mảnh ghép tưởng như tách rời nhưng lại được VP Bá Vương kể thành một câu chuyện hoàn chỉnh với những thông điệp cụ thể.

Ngoài VP Bá Vương, chương trình còn trở nên sôi động với những màn trình diễn, kết hợp cùng ca sĩ Hà Lê, rapper Lil Wuyn, nhóm nhạc FIRSTGENE, High Power Drumline.

VP Bá Vương đốt cháy sân khấu cùng Hà Lê

Đặc biệt gây xúc động với khán giả là phần trình diễn Xương rồng của VP Bá Vương có sự góp mặt của Việt Hoa, một cô bé giàu nghị lực, có giọng hát hay và đã tốt nghiệp trường nhạc.

Có thể nói, dù cơn mưa khiến đêm nhạc đầu tiên bị xáo trộn, diễn ra muộn hơn so với dự kiến, nhưng VP Bá Vương vẫn cho thấy sự tích cực và mong rằng có thêm cơ hội để gần gũi với khán giả nhiều hơn

"Vì show này tôi và ê-kíp đã khổ sở rất nhiều ngày. Tôi không nỡ để sự cố gắng của mọi người trở nên vô nghĩa, vì nếu huỷ show thì rất khó để làm lại" – nam ca sĩ trải lòng.

"Nếu như ai đó hỏi tôi có lý do để bỏ nghệ thuật hay không thì tôi có hàng ngàn lý do, nhưng vì tôi đang chọn và muốn làm nên tôi không dừng lại được. Bên cạnh đó, không chỉ khán giả mà tôi còn quá nhiều tâm tư suy nghĩ mà mình muốn được hát, được viết, vẽ ra… Vì vậy, khi nào nghệ thuật không còn ở trong đầu thì tôi mới có thể ngưng". VP Bá Vương

Vẽ tranh thể hiện ý niệm album

Xuất thân từ ngành kiến trúc của ĐH Văn Lang, khi hoàn thành 8 ca khúc trong album W.O.L.F 1 VP Bá Vương đã vẽ để thể hiện ý niệm bản thân.

"Đây là album tôi đặt rất nhiều tâm tư, có những thông điệp bên trong nó nhưng âm nhạc thôi chưa đủ, nên tôi vẽ tranh" - nam ca sĩ nói.

Toàn bộ tranh được VP Bá Vương thực hiện trong 3 tháng với chất liệu chính là bút mực đen, bút xóa, acrylic… Ảnh: NSCC

Các bức tranh phần nào đó lột tả những điều mà VP Bá Vương muốn diễn tả trong album W.O.L.F 1. "Nó là sự rối rắm bên trong suy nghĩ và khi tháo khỏi sự rối rắm đó là những dấu chấm giống như mình điểm vào cuộc đời…" – VP Bá Vương tâm sự.

Những bức tranh được VP Bá Vương triển lãm mang tên Why me? Find me!

Theo VP Bá Vương, nếu như tranh của mình được khán giả yêu thương và mua ủng hộ thì nam ca sĩ cũng sẽ trích một phần để phối hợp cùng team của ArtLIVE làm thiện nguyện vào cuối năm nay.

"Sau album này, nghệ thuật của tôi sẽ luôn có thông điệp rõ ràng. Nó không chỉ đơn giản là câu chuyện giải trí nữa mà tôi sẽ cố gắng đào sâu về tâm lý xã hội, những câu chuyện mang tính cộng đồng nhiều hơn. Tôi hi vọng sẽ tìm được những người đồng cảm với mình trên hành trình sắp tới" - VP Bá Vương.

VĂN HÀ