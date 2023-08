Vụ 4 người tử vong: Người chồng đầu độc cả gia đình bằng khí CO

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Hồ Xuân Hải đã mua bình khí CO về để đầu độc khiến vợ và ba con gái tử vong.

Chiều 24-8, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ngụ ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, sau khi nhận tin báo về vụ việc bốn người trong gia đình tử vong vào trưa 23-8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định bốn nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO. Tại hiện trường, Công an cũng thu giữ một bình khí CO và ống nhựa kết nối với bình khí.

Sau khi ông Hải được Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cứu sống, cảnh sát là làm việc với người đàn ông này. Người này khai nhận đã do đầu tư vào trại heo thua lỗ, nợ nần nhiều nên đã nghĩ cách để đầu độc cả nhà.

Ông Hải đã tìm mua bình khí CO. Sau đó, rạng sáng 23-8, ông canh cả nhà ngủ say đã xả khí để đầu độc. Ông Hải cũng vào phòng nằm, bị ngộ độc nhưng được cứu sống.

