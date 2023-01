Vụ án 'chuyến bay giải cứu', thêm cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị bắt

(PLO)- Ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia cùng cán bộ dưới quyền Nguyễn Hoàng Linh là hai bị can mới nhất trong vụ án bay giải cứu.

Tối 5-1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã cho biết thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến chuyến bay giải cứu.

Theo đó, trong diễn biến mới nhất của quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các Bộ Ngoại giao, Y tế, Giao thông, Công an, Văn phòng Chính phủ, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và cán bộ dưới quyền là ông Nguyễn Hoàng Linh.

Hai bị can mới nhất này cùng bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó ông Thái bị bắt tạm giam còn ông Linh bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Các quyết định tố tụng trên đã được thi hành sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn.

Như PLO đã đưa tin, vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu xảy ra ngày 28-1-2022, khi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự) và 3 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ.

Sau hơn một năm điều tra, đến nay, nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam gần 40 bị can công tác tại các Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, chính quyền Hà Nội, Quảng Nam, các công ty du lịch… về 5 tội danh.

Tại họp báo Chính phủ tối 3-1, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết tổng số tiền đã kê biên, phong tỏa và các bị can nộp khắc phục hậu quả là 80 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng phấn đấu kết thúc việc điều tra vụ án này trong quý I-2023.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký nhiều công văn về cách ly có thu phí (PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (đã bị bắt tạm giam) ký nhiều công văn thống nhất cho nhiều công ty đón người nhập cảnh đến cách ly phòng chống COVID-19 có thu phí trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Việt