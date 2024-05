Vụ án có 8 bị cáo, 6 người bị tuyên án tử 15/05/2024 18:55

Ngày 15-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy do tám bị cáo gồm: Nguyễn Thành Phát (sinh năm 1989), Huỳnh Chánh Hùng (sinh năm 1992), Lê Tuấn Anh (sinh năm 1993), Lê Tuấn Bình (sinh năm 1980), Nguyễn Minh Phú (sinh năm 1994), Nguyễn Phước Thịnh (sinh năm 1992), Trần Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1994) và Trần Văn Trung (sinh năm 1994) thực hiện.

Sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Tuấn Bình và Trần Nguyễn Hoàng Tú 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cùng tội danh, này sáu bị cáo còn lại đều bị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thành Phát là người chủ mưu, chỉ đạo cho Hùng và Thịnh đi nhận ma túy từ nhiều đối tượng khác đem về nhà cất giấu rồi phân chia bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

6/8 người mua bán ma tuý đã bị tuyên án tử hình. Ảnh: DC

Ngoài ra, Phát đã nhiều lần bán ma túy loại MDMA và Ketamine cho Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh (Tuấn Anh giao lại cho Nguyễn Minh Phú và Trần Văn Trung cất giấu), khi hết ma túy thì Phát còn giới thiệu cho Bình mua ma túy của Tuấn Anh.

Do đó, Phát phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng ma túy thu giữ của Hùng, Thịnh, Bình, Tuấn Anh, Phú và Trung là 8kg ma tuý các loại.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM cũng xác định Lê Tuấn Anh cũng là người giữ vai trò chủ mưu, giao ma túy và chỉ đạo cho Trần Văn Trung và Nguyễn Minh Phú cất giấu ma túy để bán lại nhằm thu lợi bất chính. Ngày 21-9-2019, Trung và Phú bị bắt quả tang khi đang cất giấu hơn 6,1kg ma tuý các loại. Do đó, Tuấn Anh, Trung và Phú phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma tuý thu giữ này.

Đối với hai bị cáo Lê Tuấn Bình và Trần Nguyễn Hoàng Tú vì động cơ vụ lợi nên đã cất giấu ma tuý để lại nhằm thu lợi bất chính và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 150,4421g MDMA và 59,6394g Ketamin.

Đối với Tin (trú tại Campuchia) đã bán ma túy cho bị can Phát; hai người tên Tuấn, Đạt đã bán ma tuý cho Tuấn Anh; người tên Tuấn (ngụ tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đã đặt mua ma tuý của Phát; vợ của người thanh niên tên Hiếu đã giao nhận ma tuý cho Thịnh, do Phát, Tuấn Anh, Thịnh khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.