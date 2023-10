(PLO)- Thời điểm người dân phát hiện thì bộ xương người không có phần đầu nhưng sau đó cơ quan công an đã tìm thấy phần đầu ở gần đó.

Ngày 18-10, các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người.

Nơi phát hiện bộ xương người. Ảnh: LA

Theo nguồn tin của PLO, thời điểm người dân phát hiện bộ xương người thì không có phần đầu nhưng khi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường thì phát hiện phần đầu ở gần đó.

Một số người dân nghi do động vật tha phần đầu ra chỗ khác khi thi thể bị phân hủy.

Cũng theo nguồn tin của PLO, qua khám nghiệm tại hiện trường có một số vật dụng nghi là của nạn nhân.

Bên cạnh đó, có một sợi dây ở cành cây. Lực lượng chức năng nghi ngờ nguyên nhân cái chết là do tự tử.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang điều tra để xác định danh tính nạn nhân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LA

Như PLO đã đưa tin, ngày 17-10 một số người dân phát hiện một bộ xương người tại một khu đất trống nằm trên đường Thuận Giao 28, thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Thời điểm người dân phát hiện bộ xương này không có phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ.

LÊ ÁNH