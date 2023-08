Vụ ‘công an đánh dân’ ở Bình Phước: Tạm đình chỉ Trưởng công an xã

(PLO)- Trưởng công an xã đánh một người dân đã bị tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ.

Chiều 9-8, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng) về hành vi đánh một người dân.

Theo ông Long, sau khi xem xét nhận thấy Trung tá Lê Huy Cao có hành vi không đúng chuẩn mực khi làm việc với quần chúng nhân dân, không đúng điều lệnh và văn hóa ứng xử của ngành công an gây dư luận xấu. Từ đó, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Chính vì thế, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Trung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn để tiếp tục xác minh làm rõ.

Sáng cùng ngày, phía Công an huyện Phú Riềng đã thông tin chính thức về vụ việc.

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 8-8, Công an xã Bình Sơn nhận được tin báo của người dân về việc trên đường liên thôn thuộc thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, có một xe ba gác máy nằm ở dưới mương nước cạnh đường, không người trông coi, nghi là tài sản trộm cắp.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn, đã phân công một cán bộ công an xã và lực lượng dân quân đến hiện trường.

Khi đến nơi, lực lượng công an thấy chiếc xe ba gác máy đã được đưa lên lề đường nhưng xe bị hư hỏng không hoạt động được.

Lúc này, lực lượng công an xã tiến hành đưa xe ba gác về trụ sở công an xã để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, anh Đậu Ngọc H, 28 tuổi, đi đến ngồi lên xe ba gác và nhận là xe của mình mua, không phải xe trộm cắp nên không cho mang xe đi.

Do không thuyết phục được anh H nên cán bộ công an xã đã báo cáo sự việc cho Trung tá Lê Huy Cao xin ý kiến.

Trung tá Lê Huy Cao đã trực tiếp đến hiện trường giải thích và yêu cầu anh H chấp hành nhưng anh H vẫn ngồi lên xe ba gác cản trở, không chấp hành. Do quá bực tức, Trung tá Lê Huy Cao Cao đã có hành vi dùng tay đấm, chân đạp và còng tay anh H.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin Công an huyện Phú Riềng đã kịp thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Thường trực Huyện ủy Phú Riềng.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng đã trực tiếp chỉ đạo các đội nghiệp vụ, kết hợp chính quyền xã, thôn thăm hỏi, gia đình anh H.

Như PLO đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền clip đăng tải anh Đậu Ngọc H (28 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Bình Phước), bị một người mặc sắc phục công an đánh. Theo hình ảnh clip ghi lại, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8-8 trước cổng nhà của anh H. Anh H cho biết trước đó một người quen khi đi xe ba gác đến đoạn đường trước khu vực nhà anh H thì bị hư hỏng. Người này đã để xe trước cổng nhà anh H và nhờ anh trông coi để tìm người sửa. Đến khoảng 6 giờ ngày 8-8, có hai người mặc sắc phục công an cùng lực lượng hỗ trợ đến yêu cầu đưa xe ba gác về trụ sở. Lúc này anh H nói mình được người quen nhờ trông coi giúp chiếc xe nên đề nghị lực lượng công an phải lập biên bản rõ ràng, ghi rõ lý do đưa xe đi nhằm nói lại với chủ xe. Theo anh H, lực lượng công an chỉ ghi vào một mảnh giấy nhỏ nội dung yêu cầu lấy xe ba gác đi. Thấy biên bản không rõ ràng nên anh H yêu cầu không được đưa xe đi. Anh H sau đó đã ngồi trên xe ba gác, không để công an lấy xe đi. Lúc này một người mặc đồ công an nhảy lên đấm đá túi bụi vào anh H. Khi anh H bị rơi khỏi xe ba gác, người này tiếp tục đuổi theo dùng chân, tay đánh đá túi bụi vào mặt rồi ra lệnh cho một công an khác còng tay anh H. Anh H bị đánh chảy máu đầu nên người dân yêu cầu lực lượng công an mở còng tay để đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ khi người nhà đưa đến bệnh viện, lực lượng công an mới mở còng tay. Hiện anh H đang được điều trị tại một bệnh viện tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

LÊ ÁNH