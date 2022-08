Vụ 'hút máu' tình nguyện viên: Khởi tố ông Hoàng Trọng An

Ngày 11-8, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Hoàng Trọng An (70 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã phản ánh vụ "hút máu... tình nguyện viên hiến máu" tại Viện Tim TP.HCM.

Theo phản ánh, người đàn ông có dấu hiệu lợi dụng làm từ thiện, hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân để trục lợi ở Viện Tim TP.HCM, quận 10.

Cụ thể, người đàn ông móc nối với các tình nguyện viên hiến máu cho bệnh nhi mổ tim. Sau khi hiến máu xong, ông này yêu cầu thân nhân các bệnh nhi đưa tiền “bồi dưỡng” cho tình nguyện viên.

Thực tế số tiền này người đàn ông chiếm giữ làm của riêng mà không hề đưa cho các tình nguyện viên như đã nói. Số tiền chiếm đoạt từ 1 đến 2 triệu đồng/ trường hợp.

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn phải “cắn răng” chi tiền cho ông này để trẻ có đủ máu mổ tim. Hành vi của người đàn ông qua mặt thân nhân, tình nguyện viên và nhân viên Viện Tim TP.HCM.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 xác định ông này là Hoàng Trọng An. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Công an xác định hành vi của ông này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên khởi tố theo luật định vào ngày 10-8.