Vụ tai nạn trên đèo Lò Xo: Báo cáo Cục CSGT về nguyên nhân xe khách bị tông

Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo Cục CSGT và xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe tải không làm chủ tốc độ, xuống dốc lấn qua phần đường bên trái.

Chiều 13-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, đã có báo cáo nhanh gửi Cục CSGT (Bộ Công an), Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Lò Xo (thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei) giữa xe khách và xe tải khiến một người chết, năm người bị thương.

Theo đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT đã phối hợp Công an huyện và Viện KSND huyện Đắk Glei tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời lấy lời khai của những người làm chứng và người có liên quan; tạm giữ các phương tiện, giấy tờ, tài liệu có liên quan; kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn được xác định ban đầu là do tài xế xe tải Nguyễn Trọng Ninh điều khiển xe 29LD-311.13 không làm chủ tốc độ, xuống dốc lấn qua phần đường bên trái gây tai nạn.

Theo ghi nhận từ thiết bị giám sát hành trình, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải 29LD-311.13 có tốc độ là 70km/h (lúc 1 giờ 28 phút 29); xe khách 74B-004.51 có tốc độ 42km/h (lúc 1 giờ 28 phút 32).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe kết quả không phát hiện cồn và ma túy trong máu.

Chiều 13-9, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, chia sẻ động viên các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Lò Xo. Qua đó, đề nghị bệnh viện huy động đội ngũ y bác sĩ giỏi, phương tiện kỹ thuật hiện đại tích cực theo dõi, cứu chữa cho các nạn nhân. Đến 14 giờ, có ba bệnh nhân nặng đã được xử lý vết thương, mổ xong và chuyển về điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương; hai trường hợp bị đa chấn thương nặng đang được điều trị và theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Thông tin về các phương tiện, xe tải gây tai nạn 29LD-311.13 (thuộc Công ty CTTC TNHH MTV QT CHAILEASE-CNHN, địa chỉ Nam Từ Liêm, Hà Nội), có năm sản xuất 2021, niên hạn đến 2046 và hạn đăng kiểm đến tháng 11-2023. Do ông Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, ngụ Hà Nội) có giấy phép lái xe hạng C, được Sở GTVT TP Hà Nội cấp ngày 22-5-2020, giá trị đến 22-5-2025.

Đối với xe khách BKS 74B-004.51 (thuộc Công ty TNHH MTV Thu Thương, TP Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị) có niên hạn đến năm 2037. Do tài xế Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển, giấy phép lái xe hạng E, thời hạn 10-11-2026, do Sở GTVT Quảng Trị cấp, hạn đăng kiểm đến tháng 12-2023.

Như PLO đưa tin, khoảng 1 giờ 30, tại Km 1419+700 quốc lộ 14 (thuộc đoạn đèo Lò Xo qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei), xe khách 74B-00451 do Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển chở 32 người lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải 29LD-31113 do Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, ngụ Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, 15 người bị nạn đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei (huyện Đắk Glei) sơ cấp cứu. Tại đây, có một người ghi nhận đã tử vong và năm trường hợp bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Hữu Cừu (69 tuổi, ngụ xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đi trên xe khách.

Năm người bị thương nặng, gồm: bốn người trên xe khách là Lê Bá Ngoan (66 tuổi, ngụ huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Nguyễn Duy Tư (63 tuổi, ngụ Đắk Rlấp, Đắk Nông); Thái Quang Hải (47 tuổi, ngụ huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông), Nguyễn Thị Quỳnh (33 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình); và lái xe tải Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, ngụ Hà Nội).

