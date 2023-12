Trong vụ thảm sát 3 người ở Cà Mau, đến hôm nay 13-12, hung thủ đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can vào ngày 12-12-2023.

Người dân đến xem lúc vụ án thảm sát 3 người ở Cà Mau vừa xảy ra. Ảnh: CTV

Các thông tin cập nhật đến hôm nay, lời khai của hung thủ về nguyên nhân và diễn biến trong vụ án đã khá sáng tỏ. Theo đó, hung thủ Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi khai rằng, nguyên nhân gây án vì bị cha mẹ vợ nói nặng, nói nhẹ thường xuyên, kéo dài khiến Khoa thấy bị nhục nhã. Và anh ta có ý định giết người rồi tự sát từ nhiều ngày trước đó.

Quê Khoa ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Do không có việc làm ổn định, gia đình khó khăn nên Khoa đi làm việc ở nhiều nơi. Năm 2019, Khoa đã gặp và kết duyên với chị K, lớn hơn Khoa 15 tuổi, đã có một đời chồng và 2 con riêng.

Khoa về sống chung với chị K trong gia đình của cha mẹ chị K ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. Tại đây, Khoa cho rằng cha mẹ vợ đã khinh mình nghèo khó, không có công việc nên nói khó, gây nhục cho Khoa trong thời gian dài. Khoa cũng khai rằng chị K từng có ý định tự tử do mâu thuẫn gia đình giữa Khoa và cha mẹ không còn cách nào hoá giải được.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 26-11-2023, Khoa đã ra tay. Khoa dùng tay siết cổ chị K đến chết trong phòng riêng của chị. Đến khoảng 16 giờ chiều, Khoa dùng cách như vậy giết mẹ vợ khi bà đang lui cui sắp xếp củi khô ở phía sau vườn nhà. Lúc này, cha vợ Khoa ngồi uống trà ở phía nhà trước, không hề hay biết vợ và con gái đã bị sát hại.

Sau khi giết mẹ vợ, Khoa vào nằm võng tìm cơ hội sát hại cha vợ rồi tự sát. Đến 17 giờ cùng ngày, cha vợ Khoa đi vào phòng riêng của mình nằm nghỉ. Khoa đã lấy búa vào phòng ông và sát hại ông bằng một nhát búa vào đỉnh đầu. Thấy ông gục, Khoa tưởng đã chết nên liệng búa xuống ao nước gần nhà. Sau đó Khoa phát hiện cha vợ chỉ bị ngất rồi tỉnh lại nên đã ra tay với ông thêm một lần nữa khiến ông tử vong. khi cha vợ chết, Khoa thu gom 55 triệu đồng và một xe máy rời hiện trường.

Đến 9 ngày hôm sau, tức vào sáng 4-12-2023, do liên hệ nhiều lần không được nên một người con của gia đình này về nhà và phát hiện sự việc.

Những người hàng xóm với gia đình nạn nhân cho biết, gia đình này sống tử tế nhưng có phần khép kín. Đó có lẽ là lý do khiến sự việc được phát hiện muộn. Các nguồn tin bên ngoài cho biết những đứa con, cháu và dòng họ đã có nhiều liên lạc với gia đình nạn nhân trong khoảng 9 ngày ấy. Tuy nhiên, qua điện thoại, hung thủ nói dối là cả nhà đi du lịch và do điện thoại hư nên cha vợ đã gửi cho mình sửa chữa nên đang tạm giữ.

Khoa đã bị Công an bắt tại thành phố Cà Mau khi đang di chuyển trên quốc lộ 1. Khoa bị bắt ngay buổi chiều trong ngày sự việc được phát hiện.

Tuy nhiên, vụ thảm sát 3 người ở Cà Mau trong lời khai và các thông tin đến thời điểm hiện nay còn có một tình tiết có vẻ bất thường, nhiều độc giả của PLO đã đặt câu hỏi. Rằng lúc vụ án xảy ra, chị K vợ hung thủ đang mang thai 8 tháng. Như vậy, có lý do nào mà cha mẹ chị K ở cùng nhà mà không phát hiện con gái bị giết chết trong phòng kể từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều tối, khoảng 9 tiếng đồng hồ.

Có lẽ câu hỏi này chỉ có Khoa và các nạn nhân mới lý giải được rõ ràng.

Trần Vũ