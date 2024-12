Vụ trẻ bị bạo hành ở Vũng Tàu: Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở giữ trẻ tự phát 11/12/2024 21:11

(PLO)- Dù đã được can ngăn nhưng chủ cơ sở giữ trẻ vẫn tiếp tục có những hành vi bạo hành với trẻ em.

Chiều 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trịnh Thị Bảy (48 tuổi) - chủ điểm giữ trẻ tự phát ở đường Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu để điều tra về tội hành hạ người khác

Theo điều tra ban đầu, bà Bảy không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm mầm non. Khoảng hai năm nay, bà Bảy tự mở điểm giữ trẻ tại nhà riêng để nhận trông nom, chăm sóc các cháu bé chưa đủ tuổi đi học trường mầm non công lập.

Tại điểm giữ trẻ này, bà Bảy nhận giữ các bé từ 10 tháng tuổi đến 30 tháng tuổi, tiền học mỗi tháng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/bé (tùy độ tuổi). Để phụ giúp công việc giữ trẻ, Bảy thuê thêm chị BTML giúp việc từ gần cuối tháng 11 vừa qua.

Công an Vũng Tàu bắt tạm giam chủ điểm giữ trẻ tự phát tại đường Lê Lợi về tội hành hạ người khác.

Quá trình làm việc tại đây, chị L nhiều lần chứng kiến việc bà Bảy có hành vi hành hạ các bé khi các bé không chịu ăn cháo, uống sữa hoặc không chịu ngủ. Dù chị L đã can ngăn nhưng bà Bảy vẫn tiếp tục có những hành vi hành hạ trẻ.

Như PLO thông tin, chị L sử dụng điện thoại quay lại một số cảnh bà Bảy hành hạ các cháu bé. Đến ngày 6-12, chị L xin nghỉ việc và gửi các clip cho một phụ huynh. Phụ huynh này đã tố giác hành vi của bà Bảy đến công an phường 7.

Cùng ngày, hai phụ huynh khác cũng đã đến công an phường 7 tố giác hành vi của bà Bảy. Công an phường 7 đã chuyển hồ sơ để Cơ quan CSĐT công an điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 8-12, bà Bảy bị tạm giữ hình sự.