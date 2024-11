Vụ trường 'cắt xén' bữa ăn trưa của giáo viên: Hiệu trưởng xin thôi việc, huyện đã đồng ý 07/11/2024 09:02

(PLO)- Với vụ việc tại trường mầm non gây xôn xao dư luận vừa qua, huyện Châu Đức giải quyết cho hiệu trưởng thôi việc kể từ 6-11 sau khi khắc phục xong các tồn tại, vi phạm về tài chính.

UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có quyết định về việc giải quyết cho bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao) thôi việc. Theo đó, huyện cho hiệu trưởng thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày ký quyết định.

Bà Huệ có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ giấy tờ có liên quan cho trường theo quy định. Bà Huệ cũng được hưởng chế độ thôi việc và các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Trường Mầm non Ánh Dương chính là trường học trong vụ việc "bữa ăn trưa của giáo viên chỉ 2 miếng giò" mà PLO đã phản ánh trước đó. Huyện Châu Đức cũng đã có kết luận thanh tra về vụ việc này.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo huyện Châu Đức thông tin, trong thời gian thanh tra toàn diện tại trường mầm non Ánh Dương, cô Huệ vì lý do sức khỏe đã có đơn xin thôi việc. Nhưng thời điểm này huyện chưa giải quyết do còn chờ kết luận thanh tra. Nếu có vi phạm, cô Huệ phải khắc phục xong thì huyện mới xem xét, giải quyết đơn xin thôi việc.

Ngày 18-10, Thanh tra huyện đã có kết luận thanh tra. Huyện đã có công văn giao các đơn vị; yêu cầu bà Huệ thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra đã nêu. Trong đó, có một số nội dung về tài chính như: Yêu cầu hiệu trưởng trường tổ chức công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 18 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024.

Huyện cho hiệu trưởng thôi việc theo nguyện vọng cá nhân sau khi khắc phục xong các nội dung được kết luận thanh tra chỉ ra. Ảnh: PS

Công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 5 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 6-8.2024; thu hồi số tiền mà nhà trường đã trả dư ngày công cho một giáo viên trong quá trình đi học; xử lý hoàn trả số tiền còn tồn trong thời gian hè năm 2024 là 25 triệu đồng theo đúng quy định...

Theo tìm hiểu của PLO, ở phần kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, bà Huệ phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Sau đó, bà Huệ đã khắc phục xong các nội dung về tài chính mà kết luận thanh tra chỉ ra. Do đó, huyện Châu Đức xem xét, giải quyết đơn xin thôi việc của bà Huệ theo đúng quy định pháp luật.

Huyện cũng đang xem xét để điều động, bổ nhiệm cán bộ khác giữ nhiệm vụ quản lý tại trường mầm non Ánh Dương sau khi hiệu trưởng thôi việc.