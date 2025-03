Washington ‘dậy sóng’ vụ Nhà Trắng thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat kế hoạch tấn công Houthis 25/03/2025 07:59

(PLO)- Chính giới Washington chấn động về vụ quan chức an ninh cấp cao Mỹ thêm nhầm một nhà báo vào nhóm trò chuyện chi tiết kế hoạch tấn công Houthis.

Ngày 24-3, chính giới tại Washington đã bất ngờ và sốc khi các quan chức cấp cao Mỹ thêm nhầm nhà báo và là Tổng biên tập tờ The Atlantic vào nhóm trò chuyện (chat group) bàn về kế hoạch tấn công lực lượng vũ trang Houthis (Yemen).

Tổng biên tập của The Atlantic - ông Jeffrey Goldberg viết trong một bài báo đăng ngày 24-3 rằng ông đã vô tình được Cố vấn quốc gia Mỹ Michael Waltz thêm vào cuộc trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin thương mại Signal hôm 13-3. Cuộc trò chuyện này còn có có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Sau đó, vào lúc 11 giờ 44 phút sáng 15-3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đăng "chi tiết kế hoạch tác chiến các cuộc tấn công sắp tới vào Yemen, bao gồm thông tin về các mục tiêu, vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai và trình tự tấn công".

Chỉ hai tiếng sau đó, Mỹ mở cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở của Houthis ở nhiều địa điểm khắp Yemen.

Đảng Dân chủ tức giận

Sau khi bài viết của ông Goldberg được đăng tải, đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt các quan chức cấp cao Mỹ có mặt trong cuộc trò chuyện này, đặc biệt là Bộ trưởng Hegseth và kêu gọi sa thải những cá nhân này.

Hạ nghị sĩ Seth Moulton gọi những quan chức là người thiếu trình độ và cho rằng ông Hegseth đã gây nguy hiểm cho nước Mỹ và những người lính Mỹ tham gia chiến dịch tấn công nếu chi tiết kế hoạch bị lộ ra. Ông Moulton cũng kêu gọi các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội yêu cầu ông Hegseth ra điều trần và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

(từ trái sang) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Thống đốc Minnesota - ông Tim Walz mỉa mai rằng ông Hegseth đã gửi tin nhắn về kế hoạch chiến tranh của Mỹ “như lời mời đến một bữa tiệc của hội sinh viên".

Còn Thượng nghị sĩ Chris Coons nói rằng mỗi quan chức chính phủ trong cuộc hội thoại này đã vi phạm luật pháp và quy định hiện hành nhằm bảo vệ an ninh quốc gia mà thường như vậy là sẽ phải chịu án tù. Ông Coons cũng nói rằng “không thể tin tưởng bất kỳ ai trong chính quyền nguy hiểm này có thể giữ an toàn cho người dân Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nói rằng an ninh quốc gia đang nằm trong tay những người nghiệp dư và việc trò chuyện trên ứng dụng không bảo mật là điều nguy hiểm đến mức không thể tin được.

Thượng nghị sĩ Andy Kim kêu gọi các quan chức liên quan từ chức, đặc biệt là là ông Hegseth vì vụ việc này.

Chủ tịch Hạ viện lên tiếng, Bộ trưởng Hegseth trần tình

Trước diễn biến này, nhiều đảng viên Cộng hòa bày tỏ sự lo ngại về thông tin nhạy cảm bị rò rỉ. Tuy nhiên, phần lớn thành viên Cộng hòa không chỉ trích hay đưa ra kết luận gì cho đến khi họ nhận được bản tóm tắt đầy đủ và trao đổi với những cá nhân liên quan, bao gồm Bộ trưởng Hegseth và Ngoại trưởng Rubio.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bình luận về vụ lộ kế hoạch tấn công Houthis. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi được hỏi có nên kỷ luật Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Hegseth hay không, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng viên Cộng hòa) đã khẳng định là không nên.

Theo ông Johnson, những quan chức này đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng Bầu Dục và đang giải quyết những gì đã xảy ra. Khi được hỏi rằng có lo ngại về thông tin rò rỉ hay không, ông Johnson nói rằng rõ ràng là một số điện thoại vô tình lọt vào cuộc trò chuyện và chính quyền sẽ theo dõi để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.

Ông Johnson cho rằng chính quyền ông Trump đã thừa nhận đây là một sai lầm và họ sẽ thắt chặt hơn nữa để đảm bảo điều này không tái diễn.

Nhà Trắng cũng có quan điểm tương tự khi khẳng định Tổng thống Trump vẫn tin tưởng vào năng lực của ông Waltz và ông Hegseth.

“Như Tổng thống Trump đã nói, các cuộc tấn công vào Houthis đã rất thành công và hiệu quả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ an ninh quốc gia của mình, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz”- Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói với tờ The Hill.

Sau khi có thông tin kế hoạch chiến tranh bị rò rỉ, Bộ trưởng Hegseth khẳng định "không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh" và gọi ông Goldberg là gian dối, tự xưng là nhà báo và phát tán tin đồn thất thiệt.

“Không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh, và đó là tất cả những gì tôi có thể nói về vấn đề đó” - ông Hegseth khẳng định.