Bé trai 13 tuổi nghi bị cô ruột đánh bầm lưng phải nhập viện

Chiều 17-7, Công an xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang xác minh làm rõ nghi vấn bé trai NTH (13 tuổi) nghi bị cô ruột đánh gây đa chấn thương vừa xảy ra trên địa bàn.





Nhiều vết bầm trên lưng bé trai.

Trước đó Công an xã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Linh (ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè) là mẹ bé H. yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em đối với bà Nguyễn Thi Kim Thoa (cô ruột bé H).

Trong đơn, bà Linh trình bày khoảng 15 giờ chiều 13-7, H. đang ở tại nhà cùng bà nội tại ấp An Thiện thì bà Thoa từ ngoài đi vào và nói: “Má nhìn thằng đó (ý nói H- PV) nó liếc con kìa”. Sau đó giữa bé H. và bà Thoa có lời qua tiếng lại.

Bất ngờ bà Thoa chụp lấy khúc cây gỗ dài khoảng 60 cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng H. “Dù được nhiều người can ngăn nhưng bà Thoa vẫn không buông tha, liên tục dùng cây đánh khiến H. thương tích đầy người”- bà Linh cho biết.

Cũng theo bà Linh, do H. bị thương nặng nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái. Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, bé H. bị tổn thương nông tác động nhiều vùng trên cơ thể (đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng) khai do bị đánh.