Cấm dùng tàu đánh cá chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn

Theo đó, chính quyền TP chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm cấm sử dụng tàu, thuyền đánh cá và các loại phương tiện đường thủy khác chở người trái phép xem pháo hoa trên sông Hàn trong 5 đêm thi (trừ các tàu du lịch được phép vận chuyển khách trên sông Hàn).



Bên cạnh đó, Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tuyên truyền chủ trương nêu trên đến chủ tàu và người dân, du khách được biết. Tự giác chấp hành nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trên sông Hàn trong các đêm trình diễn pháo hoa.

Trao đổi với PLO, đại tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, cho biết: "Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP đã xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể phương án sử dụng lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh an toàn trên sông Hàn. Đồng thời bố trí các điểm chốt tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn trên tuyến đường Trần Hưng Đạo phía Đông và tuyến đường Như Nguyệt ở phía Tây".



Cấm tàu thuyền đánh cá chở người xem pháo hoa trên sông Hàn. Ảnh: HÀ HẢI.

“Chúng tôi sử dụng 7 tàu, 15 xuồng chia thành 3 tuyến trên sông Hàn để bảo vệ 5 đêm pháo hoa. Mục đích là phòng ngừa, ngăn chặn từ xa để đảm bảo cho các tàu thuyền du lịch hoạt động (có giấy phép), còn tất cả các phương tiện khác không được phép sử dụng chở người trái phép trên sông Hàn trong 5 đêm thi”, Đại tá Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng TP cũng đã tham mưu để TP có văn bản gửi các địa phương lân cận giáp với Đà Nẵng về việc vận động người dân không sử dụng các phương tiện đường thủy xem pháo hoa trong 5 đêm thi.

Đồng thời, quán triệt các chiến sĩ thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ trong đêm pháo hoa và đề nghị xử lý nghiêm các phương tiện sai phạm.

“Trong thời gian này chúng tôi bố trí lực lượng tiếp cận với các chủ phương tiện kí cam kết không sử dụng tàu thuyền chở người trái phép xem pháo hoa trong 5 đêm thi. Khi phát hiện tài chở người trái phép thì chúng tôi ngăn chặn nếu không chấp hành sẽ có các biện pháp xử lý theo quy định”, Đại tá Thành chia sẻ.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 6-7 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”.

Đêm khai mạc DIFF 2019 chính thức bắt đầu vào 20 giờ tối nay 1-6 với hai đội bắn là Việt Nam và Nga.