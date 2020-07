Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc xét miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020.



Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT cho 132 thí sinh theo quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Đây là những thí sinh lớp 12 đã được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các học viện, các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành giáo viên mầm non thực hiện việc xét tuyển thẳng đối với các thí sinh này. Việc này được quy định tại điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020.

Theo danh sách này, cả nước có 132 em. Trong đó có 28 em thi môn Toán, 31 em thi Vật lý, 23 em thi Sinh học, 26 em thi Tin học, 24 em thi Hóa học.

Danh sách các thí sinh cụ thể, TẠI ĐÂY.