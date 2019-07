Bộ Quốc phòng cương quyết chống tiêu cực trong tuyển sinh

Theo ông Phúc, số lượng hồ sơ tuyển sinh các ngành quân đội năm nay có xu hướng giảm so với năm ngoái là 3.500 hồ sơ.

"Việc giảm hồ sơ này cũng là tình hình chung của các trường, theo khảo sát của chúng tôi trước hết có lẽ là những năm vừa rồi chúng ta làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp. Từ đó các em học sinh đã định hướng được khả năng của mình cho công việc sau này. Tuy số lượng đăng ký ít nhưng chưa thể nói được là điểm sẽ cao hay thấp hơn năm trước", ông Phúc nhận định.



Trung tướng Trần Hữu Phúc tại buổi họp báo.

Liên quan đến tiêu cực về kết quả chấm thi ở tỉnh Sơn La, Hòa Bình, ông Phúc thông tin trong các trường quân đội có 11 thí sinh có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định, chưa kết luận là sai.

Các trường quân đội đã trả bảy thí sinh có giảm điểm sau khi chấm thẩm định, tổng điểm xét tuyển thấp hơn, trong đó có ba có ba sinh ở Hòa Bình, bốn thí sinh ở Sơn La. Bảy thí sinh này khi chấm thẩm định điểm thấp hơn và thấp hơn so với điểm ban đầu công bố nhưng đồng thời cũng là không đạt điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018.

“Hiện vẫn còn một thí sinh đang học trong trường quân đội. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với trường, với cơ quan Công an và bên Công an đã có công văn gửi và thông báo kết quả điều tra, đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh. Như vậy thí sinh này sau khi hạ điểm vẫn đủ điểm và cơ quan công an cũng cho rằng chưa có một căn cứ nào xác định thí sinh này vi phạm, sai phạm.”, ông Phúc cho hay.

Trả lời câu hỏi về biện pháp ngăn ngặn những tiêu cực trong công tác tuyển sinh vào các trường quân sự, ông Phúc cho biết thêm về quan điểm của tuyển sinh quân sự rất rõ, những trường hợp nào không đủ điều kiện thì không tuyển.

"Hiện các trường quân đội cũng đang chủ động thực hiện các phương án theo lộ trình chung của Bộ GD&ĐT. Cương quyết chống tiêu cực”, ông Phúc nhấn mạnh.