(PL)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo nghị định chính sách phát triển giáo dục mầm non. đáng chú ý là giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ một khoản bằng tiền tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng.