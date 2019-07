Ngày 19-7, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, cho biết sau khi rà soát Sở đã xác định có tám cán bộ liên quan tới việc ghép nhầm phách bài thi tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Theo đó, từ 12-7, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã thành lập tổ công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ gồm bốn người do ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở đồng thời là Chủ tịch hội đồng chấm thi làm tổ trưởng.



Một số thí sinh có bài thi được nâng điểm sau phúc khảo do ghép nhầm phách bài thi.

Tổ rà soát, kiểm tra hồ sơ đã làm việc với các thành viên liên quan ở bộ phận làm phách và ghép phách bài thi. Các thành viên thực hiện rà soát đã kiểm tra hai túi bài thi gốc có chứa tám bài thi có đề nghị phúc khảo. Kết quả, không phải chỉ có tám bài thi môn toán đại trà bị điểm mà tổng cộng có 24 bài thi bị nhầm điểm.

Tổ công tác phát hiện điểm thi môn toán đại trà của 24 thí sinh ở hai túi bài thi so với điểm đã công bố có sự hoán vị ở 12 cặp thí sinh ở Trường THPT An Dương và Trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão). Điểm thực của thí sinh này thành điểm công bố của thí sinh kia và ngược lại. Cụ thể là 12 thí sinh có điểm công bố thấp hơn điểm thực, 12 thí sinh có điểm công bố cao hơn điểm thực.

Sở GD&ĐT đã tiến hành trả điểm thực của 24 thí sinh có sự nhầm lẫn giữa điểm thực với điểm công bố. Kết quả có 6 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển, sáu thí sinh khác từ trúng tuyển thành không trúng tuyển.

Theo tường trình của những giáo viên liên quan tới việc đánh phách, khi thực hiện đánh nhắc lại mã túi đã có sự nhầm lẫn giữa hai túi bài thi. Bộ phận khớp phách chưa tập trung cao trong việc đối chiếu giữa số tờ, màu mực, chữ viết của phần đầu phách và phần thân bài nên không phát hiện sự nhầm lẫn ở khâu làm phách.

Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho rằng nguyên nhân của sự sai lệch nhầm lẫn điểm môn toán của 24 thí sinh là do lỗi kỹ thuật. Đồng thời khẳng định không có tiêu cực vì việc đánh phách nhắc lại trên phần thân bài thi được thực hiện sau khi đã cắt và niêm phong đầu phách, các cán bộ đánh mã phách nhắc lại không biết thông tin về học sinh, không biết thân bài thi đó thuộc về hội đồng nào. Tổ làm phách được cách ly tuyệt đối có công an giám sát liên tục 24/24 giờ.

Ông Trường cũng cho biết Sở đã xác định có tám cán bộ, giáo viên liên quan đến việc ghép nhầm phách bài thi. Ngày 15-7, Sở đã mời lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân liên quan đến lỗi kỹ thuật ghép nhầm phách tới họp điểm điểm, rút kinh nghiệm.

“Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các trường có cán bộ, giáo viên làm thi mắc lỗi tường trình, kiểm điểm để xử lý theo quy chế thi và trách nhiệm của viên chức theo quy định” – ông Trường nói.