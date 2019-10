Người trong cuộc lên tiếng về đơn “xin ở lại lớp”

Nhiều ngày nay, dư luận xã hội bàn luận trước hình ảnh một tờ đơn “Xin ở lại lớp” lan truyền trên facebook và được cho là của một phụ huynh ở tỉnh An Giang.

Theo nội dung trong tờ đơn trên mạng xã hội: người đứng đơn là ông Lê Hoài Hận (34 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), phụ huynh của cháu Q vừa học hết lớp 1 tại trường tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa và hiện đang học lớp 2 nhưng không biết đọc. Từ đó ông đã có đơn gởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu cho con mình được ở lại lớp. “Sau một năm được quý trường dạy bảo, đến nay con tôi chỉ biết đọc vài chữ cái và không thể ráp vần, không biết đọc, biết viết. Do càng học càng ngu mà nhà trường ép buộc phải lên lớp 2 nên cháu muốn xin ở lại lớp 1 để khi nào biết chữ sẽ tự nguyện lên lớp 2” – tờ đơn được lan truyền trên mạng nêu lý do.



Tờ đơn "xin ở lại lớp" lan truyền trên mạng xã hội

Tuy nhiên, trả lời với báo chí, ông Hận (người được cho là chủ nhân của lá đơn gây xôn xao dư luận), cho hay ông rất bất ngờ trước thông tin này, bởi lẻ, bản thân ông không biết chữ thì làm sao viết được đơn. Ông cũng khẳng định những nội dung trong đơn và cả chữ ký đều không phải của ông.

Cũng theo ông Hận, thời gian gần đây con gái ông thường trốn vào nhà vệ sinh của trường. Cứ nghĩ là con gái học yếu nên ông có tâm sự với người quen để nhờ xin cho con về học lại lớp 1 chứ hoàn toàn không viết đơn xin. “Thật ra tôi chỉ nói qua điện thoại với người quen này ở tận Đồng Nai, nhưng không hiểu sao lại ra được cái tờ đơn như thế nữa. Lời lẽ cũng như chữ ký trong đơn đó không phải là của tôi, tất cả là do người ta tự bịa ra thôi" – ông Hận cho biết.



Trường tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)

Nhận định về vấn đề này, ông Lê Văn Cầu, Hiệu trưởng trường tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa, cho hay hiện trường đang phối hợp với ngành chức năng địa phương xác minh, làm rõ vấn đề trên.

Ông Cầu thông tin học lực của cháu Q (con anh Hận) ở mức trung bình, chỉ thua kém một số bạn học cùng lớp nhưng không đến mức không biết đọc, biết viết như nội dung trong tờ đơn lan truyền trên mạng xã hội. “Đầu năm học này, anh Hận có ý xin cho con gái của mình được học lớp 2A, nhưng do số lượng học sinh của lớp khá đông nên nhà trường không thể giải quyết. Bên cạnh đó, anh Hận có yêu cầu giáo viên dạy lớp phải dễ dãi cho cháu Q trong giờ học, vấn đề này cũng khó có thể chấp nhận được. Cách nay vài ngày, cháu Q được cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lên trả bài nhưng em không thuộc rồi sau đó bỏ trốn vào nhà vệ sinh của trường” – ông Cầu cho biết thêm.

Cũng theo Hiệu trưởng trường tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa, đến thời điểm này, Ban giám hiệu nhà trường vẫn chưa nhận được bất kỳ tờ đơn nào xin cho con xuống lớp 1.