Phòng GD&ĐT báo cáo vụ phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo

Liên quan đến vụ phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo tại Trường Tiểu học và THCS Lộc Giang (huyện Đức Hòa, Long An), Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa vừa có báo cáo chính thức về sự việc.

Theo đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 19-5, ông nội của em NBL (học sinh lớp 1/1) đến trường đòi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp là cô Đặng Thanh Thúy. Lúc này ông có vẻ nóng giận nên ban giám hiệu đã mời ông vào trao đổi.

Làm việc với ban giám hiệu, ông nội em L. cho biết nghe cháu kể lại là bị cô giáo gõ thước vào đầu cho nên ông rất tức giận, quyết tâm vào gặp cô để làm rõ. Nhà trường đã phân tích, hứa sẽ xác minh và giải quyết thỏa đáng, sau đó ông đồng ý ra về.

Đến 8 giờ ngày 19-5, cha của em L. là ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi) đến trước cổng trường (lúc này cổng đang đóng). Lợi dụng lúc thầy giáo mở cổng vào trường để dạy, ông Phúc đi thẳng vào lớp 1/1.

Ông Phúc cầm một nón bảo hiểm, tiến nhanh đến bàn giáo viên nơi cô Thúy đang đứng, dùng nón bảo hiểm đập mạnh lên đầu cô một cái, có sự chứng kiến của một giáo viên và học sinh trong lớp.

Cô Thúy không kịp phản ứng, ngay lúc đó thầy Phạm Thanh Bình chạy đến ngăn và đưa ông Phúc đến phòng ban giám hiệu.

Nhà trường đã điện báo lực lượng công an có mặt kịp thời và giải quyết vụ việc. Sau đó đưa cô Thúy đi Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa kiểm tra và cô phải nằm lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Vào lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày, chị của ông Nguyễn Hồng Phúc (Nguyễn Thị Diễm) đến trước cổng trường, đòi vào trường nhưng bảo vệ không cho và khóa cổng. Người này dùng lời tục tĩu, hăm dọa bảo vệ và một số giáo viên.

Đến 13 giờ 20 cùng ngày, bà Diệu (chị ruột ông Phúc) và vợ ông đến trường xin lỗi ban giám hiệu. Gia đình cũng xin ban giám hiệu tạo điều kiện được gặp cô Thúy để xin lỗi và gửi tiền bồi dưỡng.

Sau đó gia đình đã đến bệnh viện thăm cô Thúy và gửi tiền bồi dưỡng nhưng cô không nhận.

Sáng 20-5, lãnh đạo Phòng GD&ĐT và chuyên viên phụ trách đã đến trường để nắm lại sự việc và chỉ đạo hiệu trưởng mời y tế xã để kiểm tra sức khỏe em L. Kết quả là sức khỏe em bình thường.

Bước đầu ghi nhận ý kiến của cô Thúy là cô không đánh em L., khi tan học vào chiều 18-5, mẹ em đến đón thì em vẫn còn trong lớp.

Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Song An, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, cho biết chiều 20-5, bà cùng cán bộ sở đã tới thăm, động viên cô Thúy cũng như tìm hiểu sự việc từ nhà trường. "Cô Thúy không hề đánh học sinh. Việc phụ huynh xông vào trường đánh giáo viên khi đang dạy là không thể chấp nhận. Tôi hy vọng cơ quan công an sớm điều tra giải quyết sự việc" - bà An nói.

Sau sự việc trên, bà An yêu cầu nhà trường chấn chỉnh lại công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường, tuyệt đối không cho người lạ vào trường.

Hiện công an địa phương đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.