Sở GD-ĐT Hòa Bình cập nhật điểm của thí sinh gian lận

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus chiều nay, ngày 18-3, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình đang tiến hành cập nhật điểm thi thật kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của các thí sinh gian lận nâng điểm.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành việc cập nhật trong ngày hôm nay,” ông Đắc nói.

Danh sách các thí sinh này cũng sẽ được gửi đến các trường đại học có thí sinh theo học.

Trước đó, như báo VietnamPlus đã đưa tin, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án can thiệp nâng điểm trắc nghiệm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tổ chức tại tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, kết quả chấm thẩm định cho thấy có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp nâng điểm, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/ một môn thi. Kết quả chấm thấm định bài thi tự luận môn Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định có 22 bài thi của 22 thí sinh được chấm chênh lệch điểm từ 1,25 đến 4,75 điểm. Có thí sinh được nâng tổng điểm ba môn thi lên đến 26,45 điểm. Tổng số thí sinh có bài thi được cần thiệ nâng điểm là 64 em.

Ngày 12/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cập nhật kết quả thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi, tiến hành rà soát điểm thi tốt nghiệp; thông báo kết quả đã được cập nhật đến cho các học viện, trường đại học, cao đẳng có các thí sinh liên quan đang học.