Tạm đình chỉ 7 cán bộ ĐH Ngân hàng sau cái chết của ông Tín

Tối nay, 8-4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, nơi TS Bùi Quang Tín giảng dạy đã vừa qua đời.



Cụ thể, tại Quyết định 681/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn (45 tuổi, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng). Đồng thời, tại Quyết định số 682/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tạm đình chỉ công tác đối ông Nguyễn Đức Trung, 41 tuổi, là phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng.



Theo quyết định này, cả hai ông đều bị đình chỉ công tác 15 ngày để tổ chức kiểm điểm, xem xét kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp về việc cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian bắt đầu từ ngày 8-4.



Song song đó, hiệu trưởng của Trường ĐH Ngân hàng cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ, giảng viên khác của trường gồm: ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (chủ nhà), ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, ông Lê Trung Nhân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, ông Ông Văn Năm - Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và ông Phùng Văn Ứng - Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị.



Được biết, đây là những cá nhân có liên quan đến buổi gặp gỡ, ăn uống vào trưa 5-4 tại nhà ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (Nhà Bè). Sau đó, tại chung cư này đã xảy ra sự cố là giảng viên, luật sư Bùi Quang Tín tử vong do rơi từ lầu 14. Sự việc cũng vừa được Công an huyện Nhà Bè chuyển lên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.



Hiện Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc TS Bùi Quang Tín, được cho là tử vong do rơi từ tầng 14, lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ việc.