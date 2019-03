Tạm đình chỉ cô giáo chủ nhiệm đánh bầm lưng học sinh lớp 2

Ngày 8-3, Trường tiểu học An Thắng (huyện An Lão, Hải Phòng) đã tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm của giáo viên PTX. Đồng thời yêu cầu cô X. tường trình sự việc do dùng thước kẻ đánh em NĐP, học sinh lớp 2C bầm lưng vào chiều 7-3.



Lưng cháu P. có vết bầm khá lớn sau khi bị cô giáo đánh chiều 7-3. Ảnh: internet

Cụ thể, theo anh Nguyễn Đình Công, bố cháu P, lúc 17 giờ ngày 7-3, khi anh đang đi làm thì nhận được điện thoại của cô X. thông báo việc cô dùng thước kẻ đánh 3 cái vào bả vai cháu P, gây bầm lưng do cháu làm sai bài tập. Cô X. cũng nói xin lỗi anh Công qua điện thoại.

Tối về nhà kéo áo con lên kiểm tra, anh Công thấy lưng cháu P. có một vết bầm khá lớn. Trên tay cháu cũng có vết bầm nhỏ. Anh Công bức xúc chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Cũng ngay trong tối 7-3, cô hiệu trưởng và một số giáo viên đã tới nhà anh Công xin lỗi gia đình về sự việc đáng tiếc này. Sáng 8-3, anh Công đã đưa cháu P. đi khám tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng.

Bà Phạm Thị Điều, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thắng, cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã yêu cầu cô X. giải trình đồng thời tạm dừng công tác chủ nhiệm lớp 2C đối với cô này. Theo nhà trường, cô X. là giáo viên mỹ thuật, mới chuyển về Trường tiểu học An Thắng từ năm học này.

Phòng GD&ĐT huyện An Lão cho biết đã yêu cầu Trường báo cáo, đồng thời phòng sẽ cử cán bộ xác minh sự việc để đưa ra biện pháp xử lý.