Tây Nguyên: Sẵn sàng cho kỳ thi THPT những ngày 'dịch kép'

Đắk Nông: 1 học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp do đang cách ly Trong khi đó, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Nông, cho biết một học sinh ở TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) được xét đặc cách tốt nghiệp THPT do cách ly, theo dõi liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Đó là em Lê Đức Huy, học sinh lớp 12 chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (TP Gia Nghĩa). Trước đó, học sinh này đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Gia Nghĩa Ngày 26-7, Huy đi du lịch cùng gia đình từ TP. Đà Nẵng về và tự cách ly tại nhà. Sau đó em có biểu hiện sốt nên đã chủ động đến cơ sở y tế cách ly và hiện tại vẫn đang được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế. Sau đó, em này có các biểu hiện ốm, rồi được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Trước kỳ thi tốt nghiệp năm nay, thí sinh Lê Đức Huy đã làm đơn xin được xét đặc cách tốt nghiệp. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã xác nhận, Huy đang điều trị với chẩn đoán viêm họng, theo dõi COVID-19 không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được. Lãnh đạo trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, cho biết thí sinh Lê Đức Huy được công nhận học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 và được tuyển thẳng vào một số trường đại học trong nước. Năm nay, ở Đắk Nông có 13 điểm thi ở 8 huyện, thành phố, với 6.200 thí sinh (trong đó học sinh lớp 12 có 5.819 thí sinh và 381 thí sinh tự do) đăng ký dự thi. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, tuy nhiên có 38 ca dương tính với bệnh bạch hầu từ đầu năm đến nay, trong đó hai trường hợp đã tử vong.