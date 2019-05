'Thi THPT quốc gia không thực hiện bất kỳ chỉ đạo miệng nào!'

Chiều 24-5, UBND TP Cần Thơ họp với các quận huyện và sở ngành liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019.

Bà Lê Thị Thuỳ Dung, Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT), cho biết kỳ thi năm nay TP có 10.496 thí sinh đăng ký dự thi (giảm gần 3.000 thí sinh so với năm 2018). Trong đó, có 8.935 em đang học lớp 12 THPT, 506 em học lớp 12 Giáo dục thường xuyên, 64 em là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, 991 thí sinh tự do đã tốt nghiệp.

Nhân sự phục vụ kỳ thi năm nay có 1.474 người tham gia tại các điểm thi gồm trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ.



Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 24-5. Ảnh: NHẪN NAM

“Sở GD&ĐT đảm bảo có đủ số lượng cán bộ chấm thi tự luận. Trường ĐH Cần Thơ chủ trì tổ chức chấm thi các bài thi trắc nghiệm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Địa điểm chấm thi trắc nghiệm được đặt tại khu cách ly của Sở GD&ĐT bảo đảm an ninh, an toàn theo đúng quy chế thi. Sở tổ chức in sao đề thi tại địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy và chữa cháy. Phương thức in sao được thực hiện nghiêm túc theo ba vòng độc lập. Ban vận chuyển đề thi chia làm ba tuyến để vận chuyển đề thi đến 23 điểm thi trên 9 quận/huyện của TP” - bà Dung thông tin.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết thực hiện theo chỉ đạo chung của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP đã triển khai lực lượng an ninh nắm tình hình dư luận về kỳ thi tại các điểm thi. Kỳ thi năm nay tăng cường lực lượng hơn năm trước để đảm bảo an toàn, làm chặt chẽ hơn các vấn đề, đảm bảo tham mưu cho hội đồng thi an toàn.

Cạnh đó, Công an TP sẽ phối hợp chặt Sở GTVT đảm bảo an toàn cho thí sinh, nhất là các điểm thi ở trung tâm. Phối hợp kiểm tra không để xảy ra chặt chém thí sinh và người nhà... Đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi năm 2019.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Thi THPT quốc gia và Tuyển sinh TP Cần Thơ năm 2019 lưu ý, Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang năm 2018 là điển hình không thực hiện theo quy chế thi. Bà Thắm khẳng định, Ban chỉ đạo chỉ thực hiện các chỉ đạo bằng văn bản và sẽ không thực hiện theo bất kỳ chỉ đạo miệng nào liên quan đến kỳ thi để đảm bảo an toàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh, Cần Thơ nhiều năm qua làm tốt công tác tổ chức thi, chưa xảy ra sự cố, nhưng như thế cũng không được chủ quan. Bà Ánh yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện liên quan chủ động thực hiện các công việc liên quan đến kỳ thi như cơ sở vật chất, kiểm soát giá cả phòng trọ, điểm ăn uống, kiểm tra kiểm soát các điểm thi... đảm bảo không để xảy ra sai sót.