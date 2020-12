Hàng loạt sai phạm trong xuất khẩu lao động

Đợt này, Thanh tra Chính phủ cũng thực hiện thanh tra công tác trên đối với sáu tỉnh (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh). Qua đó cho thấy còn tình trạng DN mở văn phòng đại diện, chi nhánh, điểm tư vấn trên địa bàn tỉnh để tuyển sinh đi du học gắn với việc làm thêm có thu nhập cao ở Nhật Bản, Hàn Quốc, thực chất là một dạng xuất khẩu lao động, gây nguy cơ hậu quả khó xử lý, như Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Cạnh đó còn xảy ra hiện tượng người lao động tự ý hoặc thông qua môi giới bằng hình thức đi du lịch, thăm người thân, kết hôn giả... để sang một số nước như Angola, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, các nước Đông Âu làm việc không có hợp đồng lao động và cư trú bất hợp pháp (Nghệ An).