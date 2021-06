TP.HCM không tiếp tục sử dụng các trường học làm khu cách ly tập trung Trước tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly thông qua nhà vệ sinh chung, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các quận, huyện không nên bố trí khu cách ly tại các trường học. Cần xem xét đưa người cách ly vào khách sạn có trang bị nhà vệ sinh riêng mỗi phòng. Trả lời về lý do không tiếp tục sử dụng các trường học để làm khu cách ly tập trung, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho rằng việc trưng dụng các trường học làm khu cách ly tập trung đã được các nơi trên thế giới thực hiện. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện chủng Delta thì có nhược điểm là dễ lây lan quá khủng khiếp so với các chủng virus khác, nhất là khi sử dụng chung nhà vệ sinh. Do vậy, việc ngăn chặn lây nhiễm chéo trong khu cách ly là rất khó khăn. Theo ông Đức, TP.HCM sẽ chuyển các khu cách theo cách cuốn chiếu, khu cách ly mới sẽ phải đạt chuẩn để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch bệnh. “Hiện TP là một trong những địa phương thực hiện tổ chức các khu cách ly tập trung tốt nhất”- ông Đức nói.