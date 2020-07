Long An: Cách ly 19 người ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Chiều 25-7, Sở y tế Long An cho biết, 19 người trong “Tịnh thất Bồng Lai” được tổ chức đưa về khu cách ly tập trung vì có tiếp xúc một trường hợp là người đàn ông từ Campuchia về.



Sáng cùng ngày, công an cùng lực lượng y tế huyện đã đến hộ Cao Thị Cúc (ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An)- nơi đây còn được tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” và gần đây tự xưng là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, để lấy mẫu xét nghiệm và đưa toàn bộ 19 người ở đây về khu cách ly.



Ngành chức năng đưa 19 người ở "Tịnh thất Bồng Lai" về khu cách ly. Ảnh: L.L

Theo Sở Y tế tỉnh Long An, sáng 19-7, ông Đ.T.H (54 tuổi) bệnh nhân đi từ ấp Sò Đo (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) qua Sooaysrieng (Campuchia) bằng xe honda ôm. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, người này về lại ấp Sò Đo.

Khoảng 10 giờ sáng 20-7, ông H. đi bằng taxi đến tặng quà cho hộ bà Cúc và tiếp xúc với các thành viên tại đây. Đến 11 giờ cùng ngày, ông H. về và ở lại nhà.

Sáng 21-7, ông H. tiếp tục bắt xe honda ôm đi Sooaysrieng- Campuchia và cảm thấy không khỏe. Trưa cùng ngày, người này được đưa về nhập viện và cách ly tại Khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An) nghi nhiễm Covid-19.



Tiếp xúc gần với người đàn ông từ Campuchia trở về, những người ở "Tịnh thất Bồng Lai "được đưa đi cách ly. Ảnh: L.L

Cơ quan chức năng và Sở Y tế tỉnh Long An đã lập tức lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân H. để đưa đi cách ly. Qua kết quả xét nghiệm ban đầu, tình trạng sức khỏe đều bình thường, không có triệu chứng với Covid-19.

Liên quan đến hộ bà Cúc, nơi đây tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã khẳng định đây không phải chùa, cơ sở tôn giáo vì không có giấy phép hoạt động.

Điểm thờ tự này do nhóm người từ TP.HCM xuống lập nên vài năm nay, có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ. Trong số trẻ em cơ nhỡ được nuôi dưỡng tại nơi này có 5 chú tiểu từng tham gia thi thách thức danh hài đạt giải cao.