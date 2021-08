Việt Nam đã đáp ứng quy chuẩn của WHO Hệ thống pháp luật về vaccine những năm qua được hoàn thiện đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 39 nước có hệ thống quản lý quốc gia về vaccine (NRA) đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và là một trong 44 nước có thể sản xuất được vaccine. Theo quy chuẩn quốc tế đã được Quốc hội luật hóa này, nhà phát triển sau khi đã hoàn tất những nghiên cứu cơ bản về công nghệ sản xuất, cho ra sản phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm, nếu muốn sử dụng cho người thì bắt buộc phải xin phép Bộ Y tế để tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1, mục đích chính là đánh giá sơ bộ về tính an toàn của vaccine thử nghiệm. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người, có độ rủi ro cao, nên chỉ chọn số lượng tối thiểu người tham gia. Giai đoạn 2, đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Thử nghiệm cần được tiến hành trên một cỡ mẫu lớn hơn, đủ dữ liệu để xác định liều tối ưu cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Giai đoạn 3, đánh giá tính an toàn, tính sinh miễn dịch và xác định hiệu quả bảo vệ của liều vaccine đã xác định ở giai đoạn 2. Pha này cần số lượng lớn tình nguyện viên tham gia mới thu thập đủ dữ liệu phân tích thống kê để đưa ra kết luận về tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine phục vụ cấp phép lưu hành. Như sản phẩm Nano Covax, quy mô thử nghiệm tổng giai đoạn 3 lên tới 13.000 người. Thủ tướng: Hy vọng tháng 9 có thể có vaccine nội

Sáng 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc thứ năm về vấn đề phát triển vaccine nội. Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng Bộ Y tế chủ động hoặc đề xuất chính sách ưu đãi cao nhất cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vaccine, thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch. Thủ tướng cho biết ông luôn sẵn sàng làm việc ngày đêm, sớm tối với các cơ quan liên quan, mong thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để Việt Nam sản xuất được vaccine sớm nhất có thể. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh vấn đề chuyên môn, khoa học thì dứt khoát phải do các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đánh giá. Từ dữ liệu báo cáo mới nhất, Thủ tướng cho biết: “Nếu mọi việc suôn sẻ thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vaccine sản xuất trong nước”.