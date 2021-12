Công an TP.HCM khởi tố 2 vụ mua bán, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết đến nay Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý bảy vụ việc liên quan đến mua bán thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir. Trong đó, Công an TP.HCM đã khởi tố hai vụ án với năm bị can, gồm một vụ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 giả và một vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua bán thuốc. Với năm vụ còn lại, Công an TP.HCM xử lý hành chính hai vụ việc, tiếp tục xác minh làm rõ ba vụ việc khác.