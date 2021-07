Ngày 4-7, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ký thông báo khẩn về chuyến bay liên quan bệnh nhân COVID-19.



Chuyến bay VN1269 đáp xuống sân bay Vinh và hành khách bắt đầu rời máy bay về nhà. Ảnh: H.HÒA

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An thông báo như sau:

Đề nghị tất cả những người dân đi trên:

1. Chuyến bay VN1264 khởi hành lúc 12 giờ 30 phút ngày 1-7, từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Sân bay Vinh lúc 13 giờ 30 phút.

2. Tài xế xe taxi chở 3 hành khách xuất phát khoảng 13 giờ 30 phút từ Sân bay Vinh đến xóm 12, xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lúc 15 giờ 30 phút ngày 1-7-2021.

Liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số điện thoại 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An); khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.



Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Một số hành khách đi trên chuyến bay trên cho biết, trước khi lên máy bay các hành khách đều phải kê khai y tế và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm hoặc giấy test nhanh kháng nguyên âm tính với COVID-19 mới được làm thủ tục lên máy bay.

Trên chuyến bay này khá đông khách, mọi người đều đeo khẩu trang và có một số hành khách mặc đồ bảo hộ màu xanh, mang kính che giọt bắn. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh, nhiều hành khách về quê ở Nghệ An, một số hành khách về Hà Tĩnh, Quảng Bình.