Thủ tướng: Kiên quyết cách ly người từ vùng dịch

Bộ GD&ĐT đề nghị HS từ mầm non đến lớp 9 nghỉ thêm 1-2 tuần Về vấn đề đi học của học sinh, tại cuộc họp này, Thủ tướng nêu rõ do bộ trưởng Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh, TP xem xét trong khung chương trình mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Bộ GD&ĐT thảo luận với các địa phương để xử lý vấn đề này một cách tốt nhất. Tối 27-2, Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần để phòng dịch COVID-19. Riêng học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2-3-2020. Bộ GD&ĐT tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020. Hỗ trợ trực tiếp những đối tượng bị tổn thương bởi dịch bệnh Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án về giảm thuế, giãn thuế, hoãn thuế, chậm nộp thuế, giảm phí logistics và một số vấn đề khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để tạo cho các cơ sở sản xuất có sức, có đà vươn lên. Thủ tướng lưu ý phương án tăng chi tiêu cho an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng bị tổn thương của dịch bệnh.