Xác định 16 đội tuyển đi tiếp và 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022

(PLO)- Lượt trận cuối của bảng G World Cup 2022 đã xác định 16 đội tuyển đi tiếp vào vòng knock-out. Các trận đấu tại vòng 1/8 World Cup xuất hiện những cặp đấu đáng được chờ đợi.

Hà Lan (Nhất bảng A)

Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước chủ nhà Qatar, tuyển Hà Lan đã giành vé vào vòng 1/8 với vị thế là đội nhất bảng A. Trong lịch sử, Hà Lan có tổng cộng 10 lần dự World Cup và chưa từng bị loại từ vòng bảng. Thành tích tệ nhất của “Cơn lốc màu da cam” ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là các lần bị loại ở vòng 1/8 vào năm 1934, 1938, 1990 và 2006. Đối thủ của Hà Lan tại vòng 1/8 sẽ là tuyển Mỹ.

Senegal (Nhì bảng A)

Đại diện châu Phi bước vào trận cuối với nhiệm vụ phải thắng Ecuador. Thầy trò HLV Aliou Cisse đã có màn trình diễn tuyệt vời để vượt qua đại diện Nam Mỹ với tỉ số 2-1, qua đó đi tiếp với vị trí thứ 2. Đây là lần đầu tiên Senegal vượt qua vòng bảng World Cup sau 20 năm. Lần gần nhất vượt qua vòng bảng, họ vào đến tứ kết của World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đối thủ của Senegal tại vòng 1/8 sẽ là tuyển Anh.

Anh (Nhất bảng B)

Chiến thắng 3-0 trước xứ Wales khiến tuyển Anh nối dài mạch thắng trước đối thủ lên con số 6 và giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Thầy trò HLV Southgate sẽ tiếp đón Senegal tại vòng 1/8.

Mỹ (Nhì bảng B)

Christian Pulisic ghi bàn duy nhất giúp Mỹ giành chiến thắng trước Iran để giành vị trí thứ 2 tại Bảng B. Trong cả 3 lần tham dự World Cup gần nhất, đội tuyển xứ cờ hoa đều vượt qua vòng bảng. Đối thủ của họ tại vòng knock-out sẽ là tuyển Hà Lan.

Argentina (Nhất bảng C)

Bước vào trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp với tuyển Ba Lan, Argentina đã cho thấy đẳng cấp và quyết tâm của mình. Dù Messi bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp 1, “La Albiceleste” vẫn biết cách kết liễu Ba Lan với tỉ số 2-0, qua đó giành ngôi nhất bảng C. Đối thủ của Messi và các đồng đội là Úc.

Ba Lan (Nhì Bảng C)

Sau khi để thua trước Argentina, Lewandowski cùng các đồng đội hồi hộp chờ đợi kết quả từ cặp đấu còn lại giữa Mexico và Saudi Arabia. Tình huống rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Al Daswari đã kết thúc cơ hội đi tiếp cho Ochoa và các đồng đội và giúp Ba Lan giành lấy vị trí nhì bảng. Đối thủ của họ tại vòng 1/8 sẽ là tuyển Pháp của Mbappe.

Pháp (Nhất Bảng D)

Đã chắc suất đi tiếp sau khi giành chiến thắng ở 2 trận đầu, HLV Deschamp đã cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Với đội hình còn non kinh nghiệm và chưa đạt thể trạng tốt nhất, Pháp đã thất thủ 0-1 trước Tunisia nhưng vẫn giành ngôi nhất bảng do vượt trội về hiệu số so với Úc. "Les Bleus" cũng là nhà đương kim vô địch đầu tiên kể từ năm 2010 không bị loại từ vòng bảng.

Úc (Nhì Bảng D)

Bước vào trận đấu sống còn với tuyển Đan Mạch, Úc không còn đường lùi. Dù Eriksen cùng các đồng đội được đánh giá cao hơn nhưng với tinh thần tuyệt vời, Úc đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành lấy vị trí nhì bảng và trực tiếp khiến Đan Mạch bị loại tại World Cup 2022. Đối thủ của “Socceroos” sẽ là tuyển Argentina.

Nhật Bản (Nhất bảng E)

Để thua tai hại trước Costa Rica khiến Nhật Bản buộc phải thắng Tây Ban Nha. “Samurai xanh” đã khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi giành chiến thắng 2-1 trước “La Roja” qua đó giành lấy vị trí nhất bảng của bảng đấu tử thần, trực tiếp tiễn đội tuyển Đức ngậm ngùi rời World Cup 2022 dù họ giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica. Đối thủ của Nhật Bản tại vòng 1/8 sẽ là Croatia của Luka Modric.

Tây Ban Nha (Nhì Bảng E)

Để thua trước Nhật Bản cũng không phải là kết quả quá tệ với Tây Ban Nha. Thầy trò HLV Enrique vẫn giành vị trí nhì bảng và né được nhánh đấu khó. Tại vòng 1/8, “La Roja” sẽ chạm trán Morocco, đội có thành tích rất ấn tượng ở vòng bảng khi bất bại cả 3 trận.

Morocco (Nhất bảng F)

Đại diện đến từ châu Phi gây bất ngờ khi cầm hòa Croatia và giành chiến thắng trước tuyển Bỉ. Ở lượt trận cuối, họ giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Canada để dẫn đầu bảng F vượt qua vòng bảng. Đối thủ của Hakimi cùng các đồng đội tại vòng 1/8 là Tây Ban Nha.

Croatia (Nhì Bảng F)

Trận hòa trước tuyển Bỉ giúp Croatia trực tiếp loại Bỉ khỏi World Cup 2022 cùng với đó là vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Luka Modric cùng các đồng đội sẽ đối đầu với tuyển Nhật Bản đang rất thăng hoa khi đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha trong giai đoạn vòng bảng.

Brazil (Nhất Bảng G)

Tương tự như đội tuyển Pháp, Brazil cũng vượt qua vòng bảng sau 2 chiến thắng trước Serbia và Thụy Sĩ. Những tổn thất lực lượng cùng phung phí cơ hội khiến “Selecao” để thua tối thiểu trước Cameroon. Thầy trò HLV Tite xếp đầu bảng đấu và sẽ gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8.

Thụy Sĩ (Nhì bảng G)

Chiến thắng cảm xúc 3-2 trước Serbia đã giúp cho Thụy Sĩ giành lấy tấm vé thứ 2 của bảng G vượt qua vòng bảng. Thụy Sĩ là đội cuối cùng giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2022 sau khi thắng Serbia 3-2. Đối thủ đang chờ họ ở vòng 1/8 là tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha (Nhất bảng H)

Giành chiến thắng sau 2 lượt trận khiến Bồ Đào Nha nhập cuộc trong trận cuối với Hàn Quốc có phần chủ quan. Kết quả họ để thua 1-2 trước đại diện châu Á nhưng vẫn xếp vị trí thứ 1 bảng đấu. Ronaldo cùng các đồng đội sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại vòng 1/8.

Hàn Quốc (Nhì bảng H)

Tưởng chừng sẽ hết cơ hội đi tiếp khi không thể giành chiến thắng trước Ghana, Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, qua đó chiếm lấy vị trí thứ 2 từ tay Uruguay do hơn về hiệu số. Son Heung-min cùng các đồng đội sẽ đối đầu với thử thách vô cùng lớn trước tuyển Brazil.

