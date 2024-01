Xây dựng Đắk Nông thành trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia

(PLO)- Trong năm 2023, Công an TP.HCM đã khởi tố mới 200 vụ, 364 bị can phạm tội về kinh tế; 53 vụ án, 327 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ và ước thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là hơn 223 tỉ đồng.