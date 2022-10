Xe cơi thùng: Hư hại đường sá, mỏ đá bị ăn gian

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Thủ Đức quán triệt cho CSGT nhận diện, xử lý các xe cơi thùng bằng hệ thống thủy lực.

Đến ngày 3-10, các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh và TP.HCM vẫn đang ráo riết xác minh, xử lý các thông tin liên quan đến tình trạng xe quá tải, cơi thùng tung hoành mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Phổ biến cho CSGT nhận diện xe cơi thùng

Chiều 3-10, Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã quán triệt cho lực lượng CSGT toàn tỉnh nhận diện, tăng cường kiểm tra các xe có dấu hiệu cơi nới thủy lực như báo phản ánh.

Cũng theo Đại tá Ninh, hiện Phòng CSGT đang làm báo cáo gửi Ban giám đốc công an tỉnh để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

“Qua làm việc với các chủ doanh nghiệp mỏ đá, họ cho biết là có thiệt hại vì tài xế bắt tay với máy xúc. Tức là chủ doanh nghiệp chỉ biết xe loại mấy tấn để tính khối lượng, khi xe nâng thùng thì chủ các mỏ đá bị ăn gian, xe chở được nhiều hơn mà chủ doanh nghiệp lại không biết” - Đại tá Ninh nói thêm.

Trước đó, công an phối hợp với địa phương kiểm tra các garage gắn hệ thống thủy lực cho các xe tải, yêu cầu họ làm cam kết không tiếp tục vi phạm. Đồng thời, công an cũng cho cắt hạ thùng xe cơi nới bằng thùng thủy lực.

Về xe ben cơi thùng thủy lực mà báo phản ánh ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, nhận xét đây là chiêu thức mới, tinh vi và khó phát hiện. Việc kiểm tra, theo dõi trực quan mà không dừng xe, không kiểm tra thành thùng xe, nhất là bộ thiết bị công tắc điều khiển cần thủy lực trong cabin thì không thể phát hiện được.

Thượng tá Tiên đề nghị Ban chỉ huy Đội CSGT - trật tự quán triệt cho tổ tuần tra, kiểm soát nắm, nhận biết để phát hiện xe cơi nới thùng.

Ở cơ sở, cảnh sát khu vực các phường cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời báo cáo ban chỉ huy công an phường để chỉ đạo các tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát trật tự phối hợp, áp dụng các biện pháp phù hợp để xác minh nhanh, tổ chức kiểm tra, xử lý thật nghiêm, thật quyết liệt và triệt để ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Việc cơi nới thùng xe bằng hệ thống thủy lực là chiêu thức mới, tinh vi và khó phát hiện bằng kiểm tra trực quan...

Lãnh đạo UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo chấn chỉnh

Tại Đồng Nai, chủ tịch UBND tỉnh này tiếp tục giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, các địa phương cùng các đơn vị liên quan xử lý nghiêm xe tải cơi nới kích thước thành thùng, chở quá tải, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, chủ tịch tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng như cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng quá tải trọng cho phép của xe, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang tập trung xác minh, xử lý thông tin báo phản ánh, thành lập tổ công tác do một phó giám đốc công an tỉnh phụ trách chung, một phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng đoàn và chánh thanh tra công an tỉnh làm phó đoàn làm việc với “cò”, xe chở quá tải...

Còn tại Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã chỉ đạo các sở, ban ngành tăng cường công tác kiểm soát tải trọng các xe trên địa bàn.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ đạo Phòng CSGT vào cuộc xác minh thông tin báo nêu, đồng thời thành lập hai tổ kiểm soát bắt đầu đi vào hoạt động (từ ngày 28-9 đến 14-12) tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thường xuyên tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp với dừng tại một điểm kiểm soát để phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm theo chuyên đề gồm: Xe chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới thành thùng xe; vi phạm nồng độ cồn...•

Cục CSGT cử người xác minh Lãnh đạo Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết đã cử người đi thực tế đến các địa phương mà Pháp Luật TP.HCM nêu để xác minh. “Trên cơ sở xác minh, các đơn vị sẽ xem xét cụ thể từng vấn đề liên đới đến tình trạng xe quá tải, cơi nới để yêu cầu làm nghiêm túc, xử lý nghiêm, không ngoại lệ. Cục sẽ nghiêm túc làm như chỉ đạo của Bộ Công an” - lãnh đạo C08 cho hay.

