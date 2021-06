Vào đầu tháng 6 vừa qua, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã triệt phá được đường dây trộm cắp xe Honda SH lớn trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, một số xe đã được trang bị chìa khoá thông minh (Smartkey) nhưng vẫn bị các đối tượng này dùng mọi thủ đoạn để trộm cắp.



Honda SH dễ dàng bị phá khoá Smartkey khiến nhiều người dùng hoang mang. Ảnh: TN

Sự việc này cũng dấy lên lời cảnh báo cho các chủ sở hữu xe, đồng thời mọi người cũng tự ý thức được việc đảm bảo an toàn cho chiếc xe. Tuy nhiên, việc xe Honda SH đã trang bị Smartkey nhưng vẫn bị phá khoá đã làm cho một số người dùng khá hoang mang.

Một thành viên trong nhóm SH Club chia sẻ: “Nghe thông tin mà tôi thấy rất hoang mang vì từ trước đến nay nghĩ rằng khoá Smartkey là đã an toàn rồi. Thông thường đậu xe tôi đã bấm tắt máy, khóa cổ, bấm thêm cái chống dắt đụng, nếu vẫn bị bẻ khoá và dắt di thì đúng là không an toàn được”.

Anh Cao Duy cho rằng: “Khoá làm ra được thì phá được, cái gì cũng vậy, có khó cỡ nào cũng có điểm yếu, chủ xe muốn an toàn hơn nên lắp thêm định vị cho xe.”

Tuy nhiên cũng một số ý kiến cho rằng, những loại khoá có thể bẻ được là do chủ xe tự trang bị thêm, còn khoá nguyên bản của xe thì sẽ không dễ dàng có thể bị bẻ nhanh chóng như vậy được.

Anh Hoàng Quân nhận định: “Smartkey mà bẻ kiểu này là Smartkey lắp thêm, chứ Smartkey chính hãng nó liên kết với ECU có đấu điện cũng không nổ máy được, trừ khi nó thay ECU khác”.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi liên hệ với Honda Việt Nam (HVN), hãng xe này cho biết: “Hiện tại trên mẫu xe SH 125cc/150cc, HVN đang áp dụng một loại khóa là hệ thống khóa thông minh Honda Smartkey”.

HVN giải thích về cơ chế như sau: Hệ thống khóa thông minh Honda cho phép vận hành công tắc chính mà không cần phải cắm chìa khóa vào ổ khóa. Được hoạt động dựa trên cơ chế đối chiếu mã xác nhận (ID) giữa Thẻ khóa thông minh Honda (Honda SMART Key) - Cụm điều khiển thông minh (FOB) - Bộ vi xử lý trung tâm (ECU) của xe. Mỗi thiết bị điều khiển FOB sẽ có một mã nhận dạng riêng biệt và phải được xác nhận trước giữa FOB và ECU. Trong phạm vi kết nối và FOB bật để kết nối với ECU thì ECU sẽ nhận biết mã nhận dạng của FOB có khớp với mã đã được cài đặt hay không.



HVN cho rằng, mọi tác động đến xe đều sẽ gây ảnh hưởng đến sự hoạt động của xe. Ảnh: TN

“Nếu đúng sẽ cho phép thực hiện các thao tác điều khiển cũng như khởi động xe. Nếu không đúng mã nhận dạng thì cho dù FOB kích hoạt thì ECU vẫn không cho thực hiện các thao tác và khởi động xe”- đại diện HVN cho biết.

Vị này cũng nói thêm, trên hệ thống có cài đặt một số cảm biến và phát ra tín hiệu cảnh báo trong một số trường hợp tác động vào xe, đảm bảo tính bảo mật cho xe.

Nói về việc khách hàng có thể lắp thêm khoá Smartkay hay không, HVN cho rằng khách hàng không thể tự thay thế được khóa Smartkey do quy trình thay thế đòi hỏi kỹ thuật và dụng cụ phức tạp. Tuy nhiên, từng mẫu xe đều đã được HVN nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu để phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam, nhằm đem đến trải nghiệm an toàn và tốt nhất cho khách hàng.

“Bất cứ thay đổi nào so với thiết kế nguyên bản đều có khả năng ảnh hưởng đến chức năng vốn có của bộ phận hoặc toàn bộ xe. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị khách hàng tham khảo ý kiến các kỹ thuật viên thuộc hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào cho xe”- vị đại diện nhấn mạnh.