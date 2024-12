Xe tải tông chết nhân viên đang sửa đường trên quốc lộ 1 12/12/2024 15:41

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an huyện Tuy An khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Chấn, huyện Tuy An.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 10 cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Hưng Yên do ông Nguyễn Giang Nam (32 tuổi, ngụ huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc- Nam.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MT

Khi đến đoạn qua xã An Chấn, huyện Tuy An, xe tải trên tông vào anh Võ Đoàn Anh Văn (23 tuổi), nhân viên kỹ thuật của Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, đang làm nhiệm vụ thi công sửa chữa quốc lộ 1.

Vụ tai nạn làm anh Văn tử vong tại chỗ. Lúc này, một xe tải khác chạy phía sau không thắng kịp đã tông vào xe tải vừa gây tai nạn.

Theo cơ quan công an, đoạn đường xảy ra tai nạn có đặt biển cảnh báo công trường đang thi công, đi chậm.

Theo cơ quan chức năng, anh Võ Đoàn Anh Văn vừa ra trường, mới về công tác tại Công ty CP Quản lý -sửa chữa đường bộ Phú Yên được thời gian ngắn thì bị nạn.