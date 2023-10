Xử lý 11 cán bộ công an, VKS liên quan vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau

(PLO)- Chưa đủ cơ sở để truy tội nhận hối lộ, nhưng đủ cơ sở để xử lý 11 cán bộ của ngành Công an và Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển. THông tin này thể hiện trong nội dung văn bản mà Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau gửi cho PLO .

Ngày 23-10, phóng viên PLO đã nhận được thông tin từ Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau về kết quả xác minh xử lý các thông tin liên quan đến dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ở huyện Ngọc Hiểnhồi tháng 5-2023.

Lại Phương Thuý bị dẫn giải đến Toà án hôm 14-6-2023. Ảnh: Trần Vũ

Theo công văn của Văn phòng tỉnh uỷ Cà Mau, sau khi xác minh làm rõ, không đủ cơ sở kết luận có hành vi nhận hối lộ, nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ các cá nhân công tác ngành công an và VKS đã vi phạm quy trình, quy định của ngành. Từ đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã xử lý kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật đối với 10 cán bộ công an có liên quan. Phía Viện kiểm sát tỉnh đã xử lý trách nhiệm 1 kiểm sát viên huyện Ngọc Hiển liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, Công văn thông tin trên không nêu rõ là những cá nhân nào của lực lượng công an và VKS cũng như hình thức xử lý cụ thể của từng cá nhân này.

Trước đó, vào tháng 5-2023, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc có dấu hiệu vòi tiền chạy tại ngoại ở huyện Ngọc Hiển có liên quan đến cán bộ công an và VKS, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ.

Như PLO đã thông tin, tháng 12-2022, Lại Phương Thuý là con gái ông Lại Tấn Tài, ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển bị Công an bắt quả tang đánh bạc ăn tiền 2 lần, nên bị khởi tố tội đánh bạc theo khoản 1, điều 321, Bộ luật hình sự 2015. Ngày 19-2-2023, Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc Hiển bắt tạm giam 2 tháng đối với Thuý.

Quá trình Thuý bị tạm giam, ông Tài đi lại thăm con và có quen biết một số cán bộ ở Công an và Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển. Sau đó, đến ngày 11-4-2023, ông đã gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau qua đường bưu điện về việc bị vòi tiền để con gái ông được tại ngoại.

Ông Tài có các đoạn ghi âm thể hiện một số cán bộ Công an huyện Ngọc Hiển đã đánh tiếng đòi 50 triệu đồng để giúp con gái ông tại ngoại hầu tra. Một phó viện trưởng Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển cũng bị ghi âm lời nói liên quan đến tiền chạy tại ngoại. Vị này nói với ông Tài rằng chỉ nên nhờ một bên cho đỡ một đầu chi phí.

Có 5 quyết định tạm giam trong vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau (PLO)- Công an có văn bản trả lời về thời gian tạm giam đối với bị can, bị cáo trong vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau.

Vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau: Có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ (PLO)- Phía Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau đã có kết quả giải quyết tố cáo dấu hiệu tiêu cực của nhân viên ngành mình. Viện này kết luận một nội dung sai sự thật, một nội dung "có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ".

Vụ tố công an vòi tiền chạy tại ngoại: Tiền tang vật đánh bạc là 150.000 đồng (PLO)- Bị công an bắt quả tang đánh bạc ăn tiền với tang vật 150.000 đồng, nữ bị cáo bị tòa tuyên phạt sáu tháng tù và tiếp tục tạm giam thêm 45 ngày.

Vụ vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau: VKS tỉnh thụ lý đơn tố cáo (PLO)- Theo thông báo của VKS tỉnh Cà Mau, tố cáo của ông Tài về việc cán bộ tố tụng vòi vĩnh tiền "chạy tại ngoại" đã được cơ quan này thụ lý, giải quyết theo quy định.

Ban nội chính tỉnh Cà Mau giám sát chặt vụ vòi tiền 'chạy' tại ngoại (PLO)- Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau xem vụ vòi tiền chạy tại ngoại ở Ngọc Hiển là vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Trần Vũ