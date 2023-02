Xử lý nghiêm cán bộ, công chức sử dụng rượu bia tham gia giao thông

(PLO)- Cán bộ, đảng viên nếu vi phạm về an toàn giao thông thì ngoài việc xử phạt theo quy định pháp luật còn bị xử lý theo quy định của Đảng, công chức, viên chức tại nơi làm việc.

Chiều 13-2, Công an tỉnh Bình Thuận đã giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Qúy Mão và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, trong đợt cao điểm và dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão, Phòng CSGT Công an Bình Thuận đã bố trí 2.671 tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) với 9.631 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia.

Riêng đối với đường bộ, lực lượng đã lập biên bản 8.215 trường hợp vi phạm; phạt tiền 16,5 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 1.556 trường hợp; tạm giữ 1.872 phương tiện.

Qua kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền và tổ chức cho các chủ phương tiện, người điều khiển ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường thuỷ nội địa, không cho phương tiện hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện bắt buộc theo quy định. Lực lượng đã lập một biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt một trường hợp 9,5 triệu đồng và tạm giữ một phương tiện thuỷ.

Đặc biệt, thông qua hoạt động TTKS, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển khoảng 650 g chất chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) và một khẩu súng kim loại màu đen (loại ổ đạn xoay dạng súng Rulo), bên trong có 22 viên đạn. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý.

Trong năm 2023, trọng tâm công tác của lực lượng CSGT toàn tỉnh là kiểm soát nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tập trung vào trung tâm các TP, thị xã và trung tâm các huyện, các khu công nghiệp, du lịch, nơi có nhiều khả năng người dân vi phạm.

Phòng CSGT sẽ tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức, đảng viên sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông.

Đặc biệt các cán bộ công chức, viên chức, đảng viên nếu vi phạm ngoài việc xử phạt theo quy định của pháp luật còn bị xử lý theo quy định của Đảng, công chức, viên chức tại nơi làm việc.

Bình Thuận: Đề nghị xử lý về mặt đảng với 10 cán bộ liên quan vụ Tân Việt Phát 2 (PLO)- Trong 10 đảng viên này đã có 5 người bị bắt giam; 5 người còn lại đã có dấu hiệu phạm tội nhưng do thực hiện chỉ đạo của cấp trên và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất.

PHƯƠNG NAM